España supera los 49,5 millones de habitantes con más de 10 millones nacidos fuera

La población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, la mayor cifra de la historia, gracias a la llegada de personas nacidas en otros países que supera por primera vez los 10 millones de habitantes. Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 fueron colombiana (con 36.600 llegadas a España), venezolana (27.000) y marroquí (22.000).

#5 Jacusse
Me pregunto si tendremos datos sobre cuánta gente no está censada.
#3 pascuaI
Es curioso que las nacionalidades que más entraron en 2025 son de aquel perfil de inmigrante que el PP (y Vox) promueven y trabajan para que lleguen a España por motivos electorales, mientras que acusan a los otros de querer hacer eso mismo.
Ovlak #2 Ovlak
De los cuales, 7 millones son extranjeros y 3 millones son españoles.
platypu #6 platypu *
#2 Correcto, les han nacionalizado
Torrezzno #7 Torrezzno
El gran reemplazooooooo :troll:
shake-it #4 shake-it
Me quedo por aquí esperando los negativos de los subnormales cuñados de extremo centro que pronuncien la palabra "segarro". Venid a mí, indigentes intelectuales, venid.
Olarcos #1 Olarcos
Buena noticia.
