"Placas no, olivos sí": la España rural se manifiesta contra los macroproyectos de energías renovables que explotan y "destruyen" sus pueblos

Bajo el lema 'Salvemos el mundo rural agredido', gritan "¡Especuladores fuera de mi tierra!" al tiempo que denuncian el "vaciado" de servicios públicos y proyectos que a su juicio dañan el medio ambiente, como la megaplanta solar de Lopera, la mina de litio en Monfragüe o la planta de biogás en Machacón.