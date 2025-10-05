"Placas no, olivos sí": la España rural se manifiesta contra los macroproyectos de energías renovables que explotan y "destruyen" sus pueblos

Bajo el lema 'Salvemos el mundo rural agredido', gritan "¡Especuladores fuera de mi tierra!" al tiempo que denuncian el "vaciado" de servicios públicos y proyectos que a su juicio dañan el medio ambiente, como la megaplanta solar de Lopera, la mina de litio en Monfragüe o la planta de biogás en Machacón.
Otro miedo ficticio generado por quien sabe quien (la ultraderecha) y con que objetivo (captar el voto rural frente a la "malvada agenda 2030 de los progres")
José dejará el campo en el Mar Menor para ganar 120.000 € al año por poner placas solares en su finca
www.google.com/amp/s/www.elespanol.com/reportajes/20220624/jose-dejara
#2
Alquilar una hectárea por 3.500 no es nada del otro jueves, pero es mucho más de lo que se obtiene sembrando cebollino.
Mas vale subvención con perdidas por no querer cambiar modelo productivo deben pensar algunos...