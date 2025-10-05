edición general
"Placas no, olivos sí": la España rural se manifiesta contra los macroproyectos de energías renovables que explotan y "destruyen" sus pueblos

Bajo el lema 'Salvemos el mundo rural agredido', gritan "¡Especuladores fuera de mi tierra!" al tiempo que denuncian el "vaciado" de servicios públicos y proyectos que a su juicio dañan el medio ambiente, como la megaplanta solar de Lopera, la mina de litio en Monfragüe o la planta de biogás en Machacón.

angelitoMagno
El uso del suelo para huertos solares equivale a un 0.2% de los usos agrícolas.

Otro miedo ficticio generado por quien sabe quien (la ultraderecha) y con que objetivo (captar el voto rural frente a la "malvada agenda 2030 de los progres")

#5 tromperri
#3 también, pero lo pueden hacer por que los beneficios no llegan ni al pueblo ni a los pueblos.

Veelicus
#3 El problema es si te expropian tus tierras para hacer un proyecto privado para que un tercero gane dinero mientras a ti te pagan una mierda y ademas no puedes evitarlo, eso es lo injusto, que te puedan expropiar las tierras para luego cederlas a un proyecto privado.

Eibi6
#3 yo él tema solar no lo controlo de primera mano, pero la problemática con los eólicos que seguramente será la misma sí. Y es un tema transversal la defensa de la tierra ante la especulación y el espolio, no es de izquierdas o derechas es de todos

#1 tromperri
El problema es que ni los beneficios ni el empleo se queda en los pueblos.

RuiWang
#1 eso es mentira. Especialmente con la fotovoltaica

José dejará el campo en el Mar Menor para ganar 120.000 € al año por poner placas solares en su finca

www.google.com/amp/s/www.elespanol.com/reportajes/20220624/jose-dejara

#4 tromperri
#2 Publicidad. No es lo habitual. Conozco bien el tema. Vivo en un pueblo.

powernergia
#4 Los beneficios solares multiplican los beneficios agrarios, siempre.

#2

#8 tromperri
#7 dice powerenergia :-)

RuiWang
#7 es obvio, si no no alquilarían los terrenos

RuiWang
#4 sí es lo habitual.

Alquilar una hectárea por 3.500 no es nada del otro jueves, pero es mucho más de lo que se obtiene sembrando cebollino.

#9 nach_et
Cuando se enteren que se pueden combinar agricultura y fotovoltaico (agrivoltaics) y que tiene beneficios para la agricultura por la sombra que crea, les explota la cabeza.

Mas vale subvención con perdidas por no querer cambiar modelo productivo deben pensar algunos...


