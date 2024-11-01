edición general
España se queda sin ingenieros: la brecha de talento que amenaza su futuro tecnológico

Mientras medio mundo acelera en inteligencia artificial, computación en la nube y transición energética, España se enfrenta a un problema mucho más básico: cada vez hay menos personas dispuestas a estudiar Ingeniería… y demasiadas la abandonan por el camino.

Gadfly #1 Gadfly
Y los que hay se piran del país por la puta mierda de salarios españoles
#3 Grahml *
#1 Y los que se han ido e igual se plantean volver, no lo hacen por la puta mierda de salarios españoles.

España no es país para ingenieros.
#6 gyllega
#3 los salarios no son el mayor problema. Te vas fuera y al principio ves una oferta economica que te atrae, pero en cuanto saboreas lo que son los derechos laborales, la conciliacion familiar, el derecho a la desconexion....

volverse perdiendo dinero es facil porque ahorrando puedes hacer un colchon para salvar esa diferencia pero perder el resto de cosas... eso si es duro
Lyovin81 #10 Lyovin81
#1 O se dedican a otra cosa.
De la gente de mi carrera (ingeniería informática de sistemas, que ahora ya ni existe) con la que mantengo contacto, solo hay uno que sigue trabajando de lo suyo. Los demás nos hemos pasado todos a lo público en trabajos que no tienen nada que ver con la informática, y con buen criterio en vista de cómo están de puteados en la privada.
#14 Akuandi
#10 aquí otro de esos :hug:
Connect #11 Connect
#1 No hay mejor promoción para España que un montón de ingenieros de nuestro pais por empresas internacionales. En la era de la tecnología, para muchas de esas empresas les sale rentable venirse a España a montar sus sedes y centros de I+D. No lo hacen si piensan que no van a encontrar talento, pero si ven que lo hay, pues al final en lugar de contratarlos en Alemania a sueldos astronómicos, los contratan aquí por menos sueldo. Que igualmente será un sueldo alto. Para mucha gente suele salir…   » ver todo el comentario
elgranpilaf #9 elgranpilaf
Pero a los ingenieros no les iba a dejar sin trabajo la IA?
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Diciembre, la navidad, las compras, las cenas y comidas, y los artículos anuales de "faltan ingenieros y programadores"
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
Para opositar es mejor una carrera facil
Doisneau #12 Doisneau
En malaga por ejemplo, si te graduas aqui y buscas trabajo en el PTA, que es casi el unico sitio en el que vas a encontrar trabajo, te vas a encontrar salarios rondando los 1400 netos, y te vas a pegar asi varios años soltando 500 por una habitacion. En Madrid y Barcelona todo peor aun... asi que no hay motivos para quedarse. Yo mismo he dicho por aqui que en cuanto acabe el master adios muy buenas
Kantinero #5 Kantinero
Una economía basada en el sector servicios, turismo y hostelería no necesita de un ejército de ingenieros.

Sobran ingenieros, faltan sanitarios y empresarios serios
#8 Garminger2.0
#5 Uf, las condiciones de los sanitarios también son una mierda muchas veces. Por eso también miles se van fuera, donde una carrera de enfermería te da unas condiciones de vida dignas.
silvano.jorge #13 silvano.jorge
Sí haces burpis no te hace falta estudiar, holdea con cojones.
#4 josejon
Habrá ingenieros sudamericanos, supongo. ¡Santo remedio!
