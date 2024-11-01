España se queda sin ingenieros: la brecha de talento que amenaza su futuro tecnológico

Mientras medio mundo acelera en inteligencia artificial, computación en la nube y transición energética, España se enfrenta a un problema mucho más básico: cada vez hay menos personas dispuestas a estudiar Ingeniería… y demasiadas la abandonan por el camino.
| etiquetas: ingeniería , estudiar
España no es país para ingenieros.
volverse perdiendo dinero es facil porque ahorrando puedes hacer un colchon para salvar esa diferencia pero perder el resto de cosas... eso si es duro
De la gente de mi carrera (ingeniería informática de sistemas, que ahora ya ni existe) con la que mantengo contacto, solo hay uno que sigue trabajando de lo suyo. Los demás nos hemos pasado todos a lo público en trabajos que no tienen nada que ver con la informática, y con buen criterio en vista de cómo están de puteados en la privada.
Sobran ingenieros, faltan sanitarios y empresarios serios