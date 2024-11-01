España prepara un centro de datos destinado específicamente a tener una IA para la guerra. La sorpresa: está en Soria

El Gobierno ha puesto en marcha Numant-IA, un centro de datos con una inversión notable y totalmente dedicado a ofrecer cómputo para IA. El nombre completo del proyecto será el de Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas de la Defensa, y su inversión es parte del Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa (Pacdef) de 2026. En él se engloban 7.868 propuestas y 156 acuerdos marco con un valor combinado de 10.102 millones de euros.