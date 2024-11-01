España prepara un centro de datos destinado específicamente a tener una IA para la guerra. La sorpresa: está en Soria

El Gobierno ha puesto en marcha Numant-IA, un centro de datos con una inversión notable y totalmente dedicado a ofrecer cómputo para IA. El nombre completo del proyecto será el de Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas de la Defensa, y su inversión es parte del Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa (Pacdef) de 2026. En él se engloban 7.868 propuestas y 156 acuerdos marco con un valor combinado de 10.102 millones de euros.
En Soria también están construyendo el centro de datos de la SS, así que supongo que ya tendrán varias infraestructuras montadas. Además, el frío que hace por allí supongo que lo hace más inteligente que colocar el centro en, por ejemplo, Sevilla.
Habrá que ver si este centro es un chiringuito o hace lo que se pretende. Pero esta dirección es la correcta.
Eso de tener infraestructuras fijas, centralizadas, identificadas y caras... en caso de guerra... ¿No habiamos quedado con lo de los caros radares de los yankees en oriente medio q les han petao los iranies, en que era una idea no tan estupenda?
Amos entiendo yo... q no tenfo ni flufa de estos temas, que idealmente tu red neuronal q controla la inteligencia de guerra... deberia ser primero… » ver todo el comentario
Bueno, en este caso sí sirven para algo, se contabilizan como gasto en defensa para llegar al % acordado. (Curioso que en defensa sea “gasto”)