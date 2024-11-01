edición general
España prepara un centro de datos destinado específicamente a tener una IA para la guerra. La sorpresa: está en Soria

El Gobierno ha puesto en marcha Numant-IA, un centro de datos con una inversión notable y totalmente dedicado a ofrecer cómputo para IA. El nombre completo del proyecto será el de Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas de la Defensa, y su inversión es parte del Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa (Pacdef) de 2026. En él se engloban 7.868 propuestas y 156 acuerdos marco con un valor combinado de 10.102 millones de euros.

javiy #2 javiy
Mis dieses para el que eligió el nombre
14
Am_Shaegar #9 Am_Shaegar *
#2 Con lo sencillo que hubiese sido llamarlo SorIA.
1
#13 Onaj *
#9 A mí ese nombre me suena a una IA para ayudar a las monjas en sus labores.
0
wildseven23 #6 wildseven23
¿Sorpresa?

En Soria también están construyendo el centro de datos de la SS, así que supongo que ya tendrán varias infraestructuras montadas. Además, el frío que hace por allí supongo que lo hace más inteligente que colocar el centro en, por ejemplo, Sevilla.
3
#10 MetalAgm *
#8 #6 luego colocarán la gestión central de esos centros de datos en Madrid o Barcelona en alguno de los edificios acristalados que abundan por esas ciudades y punto...
1
Cehona #3 Cehona
"Si vis pacem, para bellum"
3
#5 encurtido
La dependencia de EEUU pasa por no tener una industria militar, y acabar teniendo que comprar a ellos compulsivamente.

Habrá que ver si este centro es un chiringuito o hace lo que se pretende. Pero esta dirección es la correcta.
3
skaworld #11 skaworld *
Sin entrar a valorar la disposicion geográfica exacta de esto que me parece estupendo lo de Soria...

Eso de tener infraestructuras fijas, centralizadas, identificadas y caras... en caso de guerra... ¿No habiamos quedado con lo de los caros radares de los yankees en oriente medio q les han petao los iranies, en que era una idea no tan estupenda?

Amos entiendo yo... q no tenfo ni flufa de estos temas, que idealmente tu red neuronal q controla la inteligencia de guerra... deberia ser primero…   » ver todo el comentario
0
rojelio #15 rojelio
#11 ¿Y quién te dice que no sea ya así? :tinfoil:
0
Sawyer76 #4 Sawyer76
¿Por qué es una sorpresa?
0
themarquesito #7 themarquesito
#4 Porque en este país casi todo se monta en Madrid o Barcelona
1
Sawyer76 #8 Sawyer76
#7 Hay cientos de proyectos de centros de datos por toda España, y de hecho se suelen colocar en zonas con poca densidad poblacional.
0
Harkon #1 Harkon
10.102 millones de euros para el "no a la guerra"
0
rojelio #14 rojelio
#1 Suiza es neutral desde hace 800 años. Su neutralidad no se respeta porque sus vecinos sean buena gente, se respeta porque tienen un ejército bien preparado y equipado. Pues con España pasa lo mismo, si queremos que no nos vengan tocando los cojones, no nos queda más remedio que tener un ejército moderno. Y ojalá esto no fuera necesario, pero esta es la realidad que nos ha tocado vivir.
0
taSanás #12 taSanás *
Os acordáis de ALIA? Pues esto, igual. Paladas de dinero público pah nah
Bueno, en este caso sí sirven para algo, se contabilizan como gasto en defensa para llegar al % acordado. (Curioso que en defensa sea “gasto”)
0

