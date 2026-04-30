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España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, afirma que el impulso a las pensiones complementarias privadas no debe hacerse a costa del sistema público y que se opondrá a cualquier reforma que lo ponga en riesgo.

| etiquetas: españa , bruselas , pensiones , públicas , ahorro , privado , jubilación
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
#3 JanSolo
Años de gobierno del PP en europa. A ver si en las próximas europeas hemos espabilado, aunque lo dudo.
1 K 20
oceanon3d #10 oceanon3d
#3 Decadas ... pero la culpa es de las izquierdas para los chancletas.
0 K 8
vicus. #1 vicus.
Las pensiones de jubilación son un timo, prácticamente da más rentabilidad tus ahorros en una cuenta renumerada al tres porciento.
6 K -23
DonNadieSoy #2 DonNadieSoy
#1 con gente como tu estamos perdidos...
¿Cuantas cuentas remuneradas al tres conoces? ¿ Y que te mantengan ese interés sin variaciones 40 años?
Deja tiktok, te hace mal...
10 K 126
vicus. #5 vicus.
#2 Los planes de pensiones están sugentos a la especulación del mercado, son ahorros que se invienrten en el mercado de valores, que pueden subir o bajar, dependiendo del riesgo de la inversión, o sea, el plan de pensiones privado, puede irse al garete, con la quiebra del banco o de la sociedad financiera del dicho plan, como ya ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, a demás, si te urge la pasta, no la puedes quitar hasta que te jubiles. O sea, décadas con un cepo en tus ahorros, un negocio redondeo para los bancos y gestoras.
1 K 34
#8 pascuaI
#2 Parece, leyendo #5, que a lo que se refería no era a las pensiones públicas sino a los planes de pensiones privados. Eso sí, a mí también me gustaría conocer esas cuentas remuneradas al 3% (y que mantengan eso durante algo más de unos pocos meses) :-)
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Eibi6 #4 Eibi6
#1 te quitan un 5% de tu sueldo de hoy, para darte aprox un 80% el día que te jubiles. El timo es pensar que ahorrando un 5% de tu sueldo en una cuenta remunerada el día de mañana vas a tener asegurado cobrar el mínimo para poder sobrevivir
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#1 espero que renuncies a ella cuando te toque
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masde120 #7 masde120 *
#1 Casualmente me pidió ayuda un familiar ya jubilado la semana pasada para mirar sus cuentas. Veo que tiene 40.000€ en un fondo de nombre inteligible del Santander
Dice que es un plan de pensiones que lleva más de 20 años poniendo. Miro la rentabilidad desde el inicio y...
-1%!!!!!! y pico
Los del Santander llevan robando a mi familiar 20 años. Ha perdido todo el ipc más casi un dos por ciento. ESO ES UN 59%!! (bueno algo menos ya que no se pone todo de golpe al inicio), pero vamos del estilo.…   » ver todo el comentario
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masde120 #9 masde120 *
#7 Por otro lado, ese dinero es suyo, ese dinero no puede venir el gobierno y decir que no hay. Que hay muy pocos trabajadores para los pensionistas que vienen y que te van a dar un tercio de lo prometido. Que tu parte era para los anteriores y ahora que te toca a ti no hay suficiente y te dan un tercio de lo que esperabas y no te da para vivir (eso es lo que ocurrirá en 15 años).

Mi opinión, ni a favor ni en contra. Deberían coexistir ambas por obligación. Debería cotizar todo el mundo para la pensión mínima (calculada para que sea sostenible, no por lo que es la mínima ahora) y el resto a elección del trabajador mes a mes. Para subir la publica o para invertirla en tu propia jubilación por otro lado.
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menéame