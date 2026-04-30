España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, afirma que el impulso a las pensiones complementarias privadas no debe hacerse a costa del sistema público y que se opondrá a cualquier reforma que lo ponga en riesgo.
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¿Cuantas cuentas remuneradas al tres conoces? ¿ Y que te mantengan ese interés sin variaciones 40 años?
Deja tiktok, te hace mal...
Dice que es un plan de pensiones que lleva más de 20 años poniendo. Miro la rentabilidad desde el inicio y...
-1%!!!!!! y pico
Los del Santander llevan robando a mi familiar 20 años. Ha perdido todo el ipc más casi un dos por ciento. ESO ES UN 59%!! (bueno algo menos ya que no se pone todo de golpe al inicio), pero vamos del estilo.… » ver todo el comentario
Mi opinión, ni a favor ni en contra. Deberían coexistir ambas por obligación. Debería cotizar todo el mundo para la pensión mínima (calculada para que sea sostenible, no por lo que es la mínima ahora) y el resto a elección del trabajador mes a mes. Para subir la publica o para invertirla en tu propia jubilación por otro lado.