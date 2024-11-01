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España pierde 7,5 millones de gorriones en 25 años

España pierde 7,5 millones de gorriones en 25 años

Seo/BirdLife ha alertado de la desaparición del gorrión en España, especie de la que se han perdido 7,5 millones de ejemplares en los últimos 25 años. Según la entidad conservacionista, la población de esta especie ha caído cerca de un 20% desde 1998, con casi 300.000 aves menos cada año.

| etiquetas: gorrión , alerta , perdida
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#4 Nouveau *
La culpa es del monocultivo. En mi zona antes de se practicaba el policultivo. Cereales, forrajes, frutales, huertas..... Ahora todo es viñedo y en intensivo.

Los insecticidas van a la orden del día. A mí hace 5 anos algún vecino me mató de forma indirecta 20 cajas de abejas.

Nada es casual, todo tiene un porque. Solo falta levantar la cabeza y ver el mundo que nos rodea.
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OdaAl #7 OdaAl
#4 Creo que también tiene relación con el grano transgénico y los herbicidas e insecticidas

En este video de Veritasium habla sobre ello, pero desde el enfoque de la salud humana, pero supongo que a los animales también les afectará, es largo, unos 40 minutos, pero vale la pena:

"Revelando por qué los agricultores no pueden legalmente replantar sus propias semillas"
youtu.be/8yEUKGaqtC0?is=fHSnRfzbN-xq16qY
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joffer #11 joffer
#4 insecticidas
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mund4y4 #3 mund4y4
Nuestros cielos son una auténtica tristeza.
Hace un par de semanas hice Santiago-Coruña en coche y en la idea y la vuelta no vi un triste grupo de aves por pequeño que fuera.
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avejamdro #1 avejamdro
Esperemos que no suceda lo mismo que en China con Mao Zedong
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#8 soberao *
#1 Supongo que la burbuja inmobiliaria tuvo mucho que ver cuando se tiraron muchas casas viejas con sus agujeros en los techos donde anidaban para construir casas nuevas sin ningún agujero donde anidar.
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mosfet #5 mosfet
Tengoa más de 50 años y la cantidad de bichos que había hace 30 o 40 comparado con ahora es increíble, los coches llenos de insectos es algo imposible de ver ahora al menos por donde vivo.
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Catapulta #2 Catapulta
Ya no se consume tanto pan en los hogares.
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#10 Onaj
Me pregunto por qué hay menos gorriones en las ciudades.

Intuitivamente diría que porque hay más palomas y muchas cotorras verdes. Pero es solo una observación.
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ummon #6 ummon
Y no olvidemos a los gatos que también causan estragos
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#9 soberao
#6 En el caso de los gatos y gorriones siempre han compartido el mismo entorno urbano no es algo que no hubiera hace 200 años.
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menéame