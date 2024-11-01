España pierde 7,5 millones de gorriones en 25 años

Seo/BirdLife ha alertado de la desaparición del gorrión en España, especie de la que se han perdido 7,5 millones de ejemplares en los últimos 25 años. Según la entidad conservacionista, la población de esta especie ha caído cerca de un 20% desde 1998, con casi 300.000 aves menos cada año.
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Los insecticidas van a la orden del día. A mí hace 5 anos algún vecino me mató de forma indirecta 20 cajas de abejas.
Nada es casual, todo tiene un porque. Solo falta levantar la cabeza y ver el mundo que nos rodea.
En este video de Veritasium habla sobre ello, pero desde el enfoque de la salud humana, pero supongo que a los animales también les afectará, es largo, unos 40 minutos, pero vale la pena:
"Revelando por qué los agricultores no pueden legalmente replantar sus propias semillas"
youtu.be/8yEUKGaqtC0?is=fHSnRfzbN-xq16qY
Hace un par de semanas hice Santiago-Coruña en coche y en la idea y la vuelta no vi un triste grupo de aves por pequeño que fuera.
Intuitivamente diría que porque hay más palomas y muchas cotorras verdes. Pero es solo una observación.