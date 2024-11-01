·
España pierde 37 pequeños comercios al día, víctimas de alquileres desmedidos y de grandes plataformas y superficies
Si no se actúa ya, la cifra de 13.600 cierres anuales será solo el principio de una desertificación comercial que empobrecerá a toda la sociedad".
|
etiquetas
:
vivienda
,
crisis
,
burbuja
,
alquiler
15 comentarios
#13
#13
crycom
#12
Si a mí no me dan ninguan pena los pequeños comercios de siempre, de siempre inflar precios, pero la culpa no es de la competencia es de lso que eligen a la competencia por precio, disponibilidad, variedad, etc.
1
K
17
#4
YSiguesLeyendo
los dueños de esos locales en su gran mayoría no son los propios comerciantes y los dueños de esos locales hacen muy bien en buscar la mayor rentabilidad a sus propiedades: comercio de barrio? no! alquiler por días o por horas a turistas tras convertirlos en apartamentos! dejad de culparles a ellos. si la ley lo permite y la gente no compra en su barrio sino que agarra el coche para meterse en un atasco hasta el centro comercial o lo pide todo por el PutoBezzos, qué tienen que hacer los dueños de esos locales cuando cierren esos comerciantes por falta de ventas, comerse los locales? no, verdad? pues eso... tenemos lo que nos hemos buscado
0
K
14
#2
El_dinero_no_es_de_nadie
Amazon, Shein y demás plataformas se están cargando el pequeño comercio y los ayuntamientos y el estado recaudando menos.
0
K
13
#8
crycom
#2
No, los consumidores que no eligen el comercio de siempre.
0
K
10
#12
Kuruñes3.0
#8
Que votamos mal, joder. Tenemos que ir a cogerle más feo, mas caro y con malas caras al devolver al capullo de la esquina porque es vecino.
Y luego aguantarla la chapa de entretenpeur en el bar...
0
K
7
#11
fofito
#2
Lo que se está cargando el pequeño comercio son los bajos sueldos y las jornadas interminables.
La combinación de ambas circunstancias empujan al consumidor a buscar precios mas ajustados y a ni " perder" el poco tiempo libre que le queda en ir de compras.
Hace 20 años también se decía que el pequeño comercio se moria,entonces por la proliferación de las grandes superficies.
1
K
16
#1
Kuruñes3.0
Sinceramente hoy por hoy y salvo en alimentación y bazar (ambas por su inmediatez), no se que aporta el pequeño comercio.
0
K
7
#3
Jack29
#1
poder probarse la ropa, comprar productos frescos y de proximidad, generar comunidad y cultura (librerias)...
Básicamente ofrecer alternativas que nos saquen de casa.
Los precios solian ser competitivos, ahora con la subida de sus alquileres que impactan a toda la cadena, pues igual, preciso hinchados que tampoco muchas veces merecen la pena.
1
K
16
#6
Kuruñes3.0
*
#3
Con lo de la comida de acuerdo. Ropa no me la compro cada día y cada vez más online.
Luego en general es qie les es muy difícil competir en oferta precio y servicio, yo lo entiendo, pero tampoco es mi trabajo hacer de ONG...
Yo lo que creo que les falla mucho es no tener una online buena. Imaginate que veo algo que me gusta y voy a probarme. Eso sí me daría servicio, y estaría dispuesto a pagar algo más ya que me ahorra a mi gestión.
Sin embargo no se usa mucho. No será rentable imagino. Ya que lo acaban haciendo... para Amazon.
1
K
14
#5
Battlestar
#1
Pues como los videoclubs, con el tiempo fueron quedándose más y más irrelevantes.
El mundo cambia y hay que aceptarlo.
Y oye, hay muchos comercios que se han revitalizado precisamente gracias al comercio online de grandes plataformas, sitios que se han salvado por convertirse en centro de recogida de paquetes. Como un kiosko que conozco por ejemplo.
1
K
20
#7
crycom
*
#1
Peluquerías, talleres, clínicas (odontología, fisioterapia, etc.), ferreterías, lavanderías, etc.
0
K
10
#9
Kuruñes3.0
#7
Eso son servicios más bien. Salvando la ferretería que es tipo bazar.
0
K
7
#15
Mk22
La distribución moderna es imbatible. Es muchísimo mas eficiente.
0
K
6
#10
SerVicius
La Razón promoviendo medidas comunistas, lo que sea por ir contra el gov.
"urge ... limitar y regular los precios". Cosas veredes..
Por otro lado, no son las plataformas el problema, somos nostros que nos hemos olvidado que la tienda de debajo de tu casa es la tienda de tu vecino. Jamas podra competir con esas plataformas, pero no deja de ser un dominó por el cual el mal de tu vecino al final, tarde o temprano, te va a afectar a ti. Y esto lo mismo aplica a consumidores como a rentistas.
Somos patriotas pero ojo con pagar 50 centimos más a tu vecino, no vaya a ser que que te arruines...
0
K
6
#14
Kuruñes3.0
#10
El vecino a mi no me los descuenta. La vaca, por lo qie vale.
0
K
7
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
