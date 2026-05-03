España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

Las grasas vegetales y animales, categoría que incluye el aceite de oliva, pasaron de 1.247 millones de euros en 2024 a 971 millones en 2025, una bajada del 22,1%, según un informe de Fedea. Las exportaciones españolas de bienes a Estados Unidos cerraron 2025 con una caída del 8%, lo que en términos concretos significa que España vendió 1.803 millones de euros menos al mercado norteamericano que el año anterior. Las ventas pasaron de 18.519 millones en 2024 a 16.716 millones en 2025, según el Boletín número 28 de Fedea, publicado recientemente.