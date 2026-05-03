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España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

Las grasas vegetales y animales, categoría que incluye el aceite de oliva, pasaron de 1.247 millones de euros en 2024 a 971 millones en 2025, una bajada del 22,1%, según un informe de Fedea. Las exportaciones españolas de bienes a Estados Unidos cerraron 2025 con una caída del 8%, lo que en términos concretos significa que España vendió 1.803 millones de euros menos al mercado norteamericano que el año anterior. Las ventas pasaron de 18.519 millones en 2024 a 16.716 millones en 2025, según el Boletín número 28 de Fedea, publicado recientemente.

| etiquetas: españa perdió , exportaciones a estados unidos , aranceles de trump
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4 comentarios
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spacos #1 spacos
No puedo estar mas contento. Cuanto menos nos relacionemos con ese prudriero de pais mejor para todos
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reithor #2 reithor
Fijo que alguien lo compra. Al fin y al cabo estamos en máximos históricos de población planetaria.
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Spirito #3 Spirito
#2 Seguro que algún país lo compra.

El aceite de oliva, tal cual, es excelente.
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FunFrock #4 FunFrock
Alegrarse por cobrar menos impuestos y perjudicar a los productores locales. Genial.
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menéame