España pasa en diez años de no comprar ni una gota de petróleo a Estados Unidos a convertirle en su mayor proveedor

La evolución al alza de la dependencia que España tiene de EE.UU. para abastecerse de petróleo también se produce con el gas, la otra energía que Trump quiere controlar. La mitad del gas licuado que entra a España procede de EE.UU. Europa ha abierto la puerta a elevar las compras, pero no en los niveles que reclama Trump. Las autoridades comunitarias le han recordado que quien compra no son los estados sino las compañías y que ahí el margen de decisión no depende de los dirigentes.
España abastece a toda Europa no solo es autoconsumo
Hace 10 años no España, ni nadie compraba petróleo a EE.UU. Porque no podían vender. Si no tenían ni para ellos.
No recuerdo quién comentó por aquí que eso de decirle a Trump "te vamos a comprar más petróleo del que tienes" era una treta para que se callase de una puta vez, y que a la hora de la verdad esto tururú porque no depende de los gobiernos.
Pues mira, no le quise dar la razón, pero sí.