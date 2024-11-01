España invertirá 4.000 millones en cazabombarderos en cinco años

Roma acogerá el encuentro en el ámbito de la aviación de combate, la International Fighter Conference, que reúne a Fuerzas Aéreas y expertos de la industria para discutir y dar forma al futuro de la superioridad aérea, un congreso que abordará aspectos relacionados con la aviación de combate y el mercado internacional que permitirá a las Fuerzas Aéreas de diferentes países renovar sus flotas de cazabombarderos. España para proveerse de cazabombarderos de la 4/4.5 generación y de la 6ª, va a realizar un esfuerzo inversor de 4.000 millones