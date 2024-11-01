edición general
España invertirá 4.000 millones en cazabombarderos en cinco años

Roma acogerá el encuentro en el ámbito de la aviación de combate, la International Fighter Conference, que reúne a Fuerzas Aéreas y expertos de la industria para discutir y dar forma al futuro de la superioridad aérea, un congreso que abordará aspectos relacionados con la aviación de combate y el mercado internacional que permitirá a las Fuerzas Aéreas de diferentes países renovar sus flotas de cazabombarderos. España para proveerse de cazabombarderos de la 4/4.5 generación y de la 6ª, va a realizar un esfuerzo inversor de 4.000 millones

tusitala #1 tusitala
No tendremos cobertura sanitaria, pero tendremos cazabombarderos!!! Yujuuu
#2 Abril_2025
#1 Falso dilema
calde #6 calde
#2 Te guardamos el tweet por si en las próximas elecciones gana la derecha (o incluso aún con el PSOE) y al cabo de 1-2 años nos vienen con que hay que recortar gasto público.

No te preocupes, lo dejamos bien guardito, ya nos acordamos nosotros.
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
#1 Será la primera vez que compremos cazabombarderos ¿verdad?
have_a_nice_day #4 have_a_nice_day
Sin ser un entendido en el tema, ¿No hace la misma función un dron suicida de 2000€ que un caza de 100 millones?
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
#4 no, evidentemente no. Un dron de 2.000 lleva sensores que al lado de los de un caza son de juguete, no lleva un radar AESA de tamaño humano, no puede transportar toneladas de armamento, ni tampoco proyectarlas a cientos de kilómetros, no tiene ninguna capacidad aire-aire, no sirven para patrullar, son vulnerables al viento y la niebla …
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 No, un dron o varios si valdrían para derribar a otro dron más grande como hace Ucrania ya que los drones de ataque son lentos y con rumbo fijo.

Un caza tiene velocidad de vuelo y altura de vuelo donde los drones ni se aproximan.
