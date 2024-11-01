España heredará varios millones de turistas de otros destinos por la guerra de Irán

Los sucesos geopolíticos tienen impacto en casi todas las ramas de la economía global, y el turismo, evidentemente, no está exento de ello. Los ataques sobre Irán y sus consecuencias ya se reflejan sobre el sector: el cierre del espacio aéreo en varios países de Oriente Próximo ha traído consigo las primeras cancelaciones de viajes en la zona, con la anticipación de un efecto colateral que afectará directamente a España con el trasvase de turistas que tenían como destino lugares como Egipto y Turquía.