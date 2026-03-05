edición general
España estudia prestar apoyo militar a Chipre ante los ataques de Irán

España está estudiando dar apoyo militar a Chipre ante los ataques que está recibiendo por parte de Irán y su aliado libanés Hezbolá, según fuentes gubernamentales. La decisión de no apoyar la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán, y no permitir el uso de las bases españolas de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) en esta operación no es incompatible con el apoyo militar a un miembro de la UE como es Chipre.

#16 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#13 Si la base militar de UK no, entonces no han atacado la UE, han atacado la base militar, que obviamente participa en la guerra. Interceptar drones o misiles que van hacia esa base militar, es participar en la guerra. Ahora bien, esas bases no dependen de Chipre... solo son la causa por la que les envían drones.
rutas #18 rutas *
#16 Joder, que la base está en medio de Chipre. Para atacarla hay que invadir el cielo de Chipre, o sea, de la UE. Es como si a tu vecino del 3° le asaltan en casa, le pegan cuatro tiros y le queman el piso. Igual a ti, que vives tranquilamente con tu familia en el 2°, sí que os afecta, aunque no seáis el objetivo.
Dene #4 Dene
Y dale! que no fue un ataque a Chipre, sino a los piratas de UK que tienen allí un trozo de tierra robada y es UK, no Union Europea....
parece que quieren crear un ambiente ... adecuado.
Pacman #5 Pacman
Bueno, bueno... Y ya van tornando las cosas.

No, no iremos a Irán, ni ayudaremos a EEUU con las bases.
pero unos barquitos a Chipre si que mandamos. Por lo que pueda pasar. Si, eso. Que excusa más buena.

Es así, Donald?

(se va silbando con las manos en los bolsillos)
rutas #13 rutas *
#5 #12 Si queremos que la UE nos apoye frente a las amenazas de Trump, qué menos que echar una mano para proteger al único país de la UE afectado directamente por la guerra. Chipre es territorio de la UE. La base militar de UK, no.

A Trump se la suda Chipre. No sabe ni que existe.
Pacman #14 Pacman
#13 excusa terrible

Pero oye, si a ti te vale
rutas #15 rutas *
#14 Me parece más realista que tu hipótesis de que está ayudando a EEUU e Israel.
#12 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Aquí está el apoyo que decían los de Trump? Desmiento pero si, ¿voy a proteger bases militares que están en el conflicto?
Asimismov #6 Asimismov
Cómo sea un misil lanzado desde Ucrania, tal y como ya ocurrió en Polonia, nos vamos a reír un rato.
#2 Suleiman
Por lo visto no se han enterado que no fue un ataque Iraní.... Ayer lo dijo el gobierno británico.
#9 Suleiman
#7 Ni idea, todavía no se sabe. Aunque bueno, cada uno puede decir lo que le dé la gana... Yo digo que Israel,puestos a decir paridas.
Edheo #19 Edheo
#2 Bueno, igual, el medio de comunicación, tampoco está muy al dia... porque si hasta ayer no se supo, y lo que tardan en elaborar la noticia, para cuando llegan, ya no tiene ni sentido el titular.
Vivimos tiempos, donde menos de 24 horas, en términos de actualidad... se convierte en prehistoria.
madeagle #11 madeagle
Suponiendo que sea Iran, si ha sido Israel entonces silbamos y nos metemos las manos en los bolsillos
#1 Poligrafo *
Se sabe si realmente fue un ataque Iraní?
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 Según lo que se publicó el otro día, no , no fue iraní. Ni nadie reconoció la autoría

Reino Unido: El dron que atacó una base en Chipre no provenía de Irán (ENG)
www.meneame.net/story/reino-unido-dron-ataco-base-chipre-no-provenia-i
rutas #10 rutas *
#3 Tampoco el misil que llegó a Turquía:

Irán niega que haya lanzado misiles contra Turquía
www.eldiario.es/internacional/guerra-iran-ultima-hora-ataque-eeuu-e-is

Ese misil venía de la frontera entre Irán e Irak. O son milicias proiranies que actúan por libre, o el Mossad está haciendo horas extra para enfangar al mundo en el pozo de mierda sionista.
Edheo #17 Edheo
#1 A eso vengo yo.... son o no son iranies los ataques?
