España estudia prestar apoyo militar a Chipre ante los ataques de Irán

España está estudiando dar apoyo militar a Chipre ante los ataques que está recibiendo por parte de Irán y su aliado libanés Hezbolá, según fuentes gubernamentales. La decisión de no apoyar la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán, y no permitir el uso de las bases españolas de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) en esta operación no es incompatible con el apoyo militar a un miembro de la UE como es Chipre.
parece que quieren crear un ambiente ... adecuado.
No, no iremos a Irán, ni ayudaremos a EEUU con las bases.
pero unos barquitos a Chipre si que mandamos. Por lo que pueda pasar. Si, eso. Que excusa más buena.
Es así, Donald?
(se va silbando con las manos en los bolsillos)
A Trump se la suda Chipre. No sabe ni que existe.
Pero oye, si a ti te vale
Vivimos tiempos, donde menos de 24 horas, en términos de actualidad... se convierte en prehistoria.
Reino Unido: El dron que atacó una base en Chipre no provenía de Irán (ENG)
www.meneame.net/story/reino-unido-dron-ataco-base-chipre-no-provenia-i
www.theguardian.com/world/2026/mar/05/uk-defence-minister-flies-to-cyp
Irán niega que haya lanzado misiles contra Turquía
www.eldiario.es/internacional/guerra-iran-ultima-hora-ataque-eeuu-e-is
Ese misil venía de la frontera entre Irán e Irak. O son milicias proiranies que actúan por libre, o el Mossad está haciendo horas extra para enfangar al mundo en el pozo de mierda sionista.