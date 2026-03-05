edición general
España enviará a Chipre la fragata Cristóbal Colón para dar protección y defensa aérea

El buque operará junto al portaaviones francés Charles de Gaulle y navíos griegos, mostrando el compromiso español con la UE y su frontera oriental. Llegarán a las costas de Creta el día 10. La misión incluye escolta, adiestramiento y posible apoyo a evacuaciones civiles. El despliegue complementa la batería Patriot en Turquía y se enmarca en la respuesta europea a la crisis regional. Albares: "se puede valorar participar para defender a un socio, pero otra cosa es la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán."

etiquetas: españa , chipre , iran , fragata
Comentarios destacados:    
#6 egon_
Dentro del marco de la OTAN España está obligada a proteger a sus integrantes, al igual que el resto de países. Esto algunos que escriben por aquí ya lo saben, pero se las suda y se piensan que el resto somos idiotas.
#9 Eukherio
#6 En este caso es más una operación dentro de la UE que desde la OTAN.
delcarglo #19 delcarglo
#18 Que no es UE pero si OTAN....joder....parece un trabalenguas xD
cc #9 y #10
Artillero #20 Artillero
#19 Chipre no pertenece a la OTAN.
Si pertenece a la UE.
Artillero #10 Artillero
#6 Chipre no es miembro de la OTAN.
De la unión europea si.
#18 egon_
#10 Pero la base que van a proteger es Británica.
0 K 7
Tkachenko #1 Tkachenko *
Para dar protección contra quien exactamente?
www.meneame.net/story/reino-unido-dron-ataco-base-chipre-no-provenia-i

Ayer la gente me comentaba que España no iba a colaborar en el ataque, porque lo decían Pedro Sánchez y Albares... ¬¬
Artillero #2 Artillero
#1 Baia baia... Lo mismo creen que ha sido Hezbolá usando munición suministrada por Irán... Quién lo iba a decir...
Tkachenko #4 Tkachenko
#2 claaaroooo
#5 VFR *
#1 será otro de sus cambios de opinión, porque mentir todos sabemos que no miente nunca xD
cenutrios_unidos #11 cenutrios_unidos
#1 A ver, como miembro de la OTAN van a defender de un ataque. Sencillo y para todos. Que el dron cada vez más huele a falsa bandera, también, pero no seamos hipócritas. Si la OTAN pide ayuda para defender debe estar ahí.
Format_C #13 Format_C
#1 para dar protección contra objetos disparados contra chipre desde nosesabedonde.
Tkachenko #14 Tkachenko *
#13 creo que no hay que ser un lince para darse cuenta de quien es el máximo interesado en liarla en Chipre, no te parece?
Format_C #15 Format_C
#14 puede ser turquia, puede ser hezbola o incluso puede ser Israel, todos tienen intereses
Tkachenko #16 Tkachenko
#15 o incluso puede ser Israel ??? Puede??? No te parece que es el máximo interesado. Maemía xD xD xD
#17 tropezon
#8 Gracias por avisar. Ya no puedo autodescartarla, se me ha pasado el tiempo.
@eirene @admin ¿podeis retirarme el envio?
Casiopeo #7 Casiopeo
Medida lógica y que NO supone un cambio de postura del gobierno. Chipre es miembro de la UE y toca defenderla. No es una operación ofensiva. Por cierto, si el dron que atacó Chipre no es iraní se me ocurren dos opciones:

- procede del Libano--Hezbolá.

-procede de Israel, y busca involucrar a Europa en el lio. Me inclino por esto ultimo.
#3 VFR *
A la guerraaaaa :troll:
#12 tierramar
Además Uk mismo ha declarado que Chipre no fue atacado por Iran!!
