España enviará a Chipre la fragata Cristóbal Colón para dar protección y defensa aérea

El buque operará junto al portaaviones francés Charles de Gaulle y navíos griegos, mostrando el compromiso español con la UE y su frontera oriental. Llegarán a las costas de Creta el día 10. La misión incluye escolta, adiestramiento y posible apoyo a evacuaciones civiles. El despliegue complementa la batería Patriot en Turquía y se enmarca en la respuesta europea a la crisis regional. Albares: "se puede valorar participar para defender a un socio, pero otra cosa es la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán."