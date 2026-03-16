edición general
32 meneos
31 clics
España enviará alimentos, kits de higiene y paneles solares a Cuba

España enviará alimentos, kits de higiene y paneles solares a Cuba

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) enviará a Cuba un nuevo paquete de ayuda humanitaria que incluirá kits de alimentos, productos de higiene y paneles solares, con el objetivo de aliviar las necesidades básicas de miles de personas en medio de la crisis energética que atraviesa la isla.

| etiquetas: españa , cuba , bloqueo , ayuda
29 3 0 K 331 actualidad
7 comentarios
29 3 0 K 331 actualidad
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Qué alegría ver que mi estado es solidario con aquellos que peor lo están pasando.
Solo espero que eso NO CAMBIE NUNCA.
8 K 82
ZomIneck #4 ZomIneck
#1 Se lo quedara todo el Trumpo
0 K 6
bronco1890 #6 bronco1890 *
#4 Trumpo no creo. www.tvazteca.com/aztecanoticias/cuba-vende-productos-donados-por-mexic
Lo que salió de México como ayuda humanitaria para Cuba terminó convertido en mercancía en tiendas que venden exclusivamente en dólares. Una investigación de Azteca Noticias verificó que productos enviados como donación están siendo comercializados en establecimientos vinculados al aparato militar en La Habana y otras provincias.
0 K 11
#7 Perrota
#4 Los Castro o los militares corruptos.

Esperemos que además de mandar, controlen el destino. Por mí todo ok a esta ayuda si llega a los cubanos.
0 K 10
#5 diablos_maiq
#1 yo espero que la cosas mejoren
1 K 18
#3 UNX
Iba siendo hora...
2 K 34
Wachoski #2 Wachoski
La ayuda es ridícula para ser un pueblo tan cercano... E imagino que puede ser vehículo para el aporte individual.
2 K 29

menéame