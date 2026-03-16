España enviará alimentos, kits de higiene y paneles solares a Cuba

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) enviará a Cuba un nuevo paquete de ayuda humanitaria que incluirá kits de alimentos, productos de higiene y paneles solares, con el objetivo de aliviar las necesidades básicas de miles de personas en medio de la crisis energética que atraviesa la isla.
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Solo espero que eso NO CAMBIE NUNCA.
Lo que salió de México como ayuda humanitaria para Cuba terminó convertido en mercancía en tiendas que venden exclusivamente en dólares. Una investigación de Azteca Noticias verificó que productos enviados como donación están siendo comercializados en establecimientos vinculados al aparato militar en La Habana y otras provincias.
Esperemos que además de mandar, controlen el destino. Por mí todo ok a esta ayuda si llega a los cubanos.