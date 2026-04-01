España elimina la regularización exprés para venezolanos, mecanismo del que se han beneficiado unas 240.000 personas desde 2018

El Gobierno eliminará en junio el mecanismo que desde 2018 ha permitido la regularización casi automática de miles de venezolanos, según ha adelantado el diario El País, una vía especial que se había establecido como una medida excepcional a la crisis política, económica y social del país sudamericano. Así, España pondrá fin a la concesión de permisos de residencia por razones humanitarias de forma extraordinaria para este colectivo, que pasará a tramitar sus solicitudes a través del procedimiento ordinario aplicado a las personas migrantes.