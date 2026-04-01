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España elimina la regularización exprés para venezolanos, mecanismo del que se han beneficiado unas 240.000 personas desde 2018

España elimina la regularización exprés para venezolanos, mecanismo del que se han beneficiado unas 240.000 personas desde 2018

El Gobierno eliminará en junio el mecanismo que desde 2018 ha permitido la regularización casi automática de miles de venezolanos, según ha adelantado el diario El País, una vía especial que se había establecido como una medida excepcional a la crisis política, económica y social del país sudamericano. Así, España pondrá fin a la concesión de permisos de residencia por razones humanitarias de forma extraordinaria para este colectivo, que pasará a tramitar sus solicitudes a través del procedimiento ordinario aplicado a las personas migrantes.

| etiquetas: regularización , exprés , venezuela , 2018
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
Chinchorro #10 Chinchorro *
Porque en su país ya existe la libertaz, como en Madriz.
De hecho solo hay que ver a los cientos de miles de venezolanos marchándose de este infierno comunista bolivariano que es España. No se ha quedado ni uno.


:troll:


Ni uno, eh?
8 K 107
#11 luckyy
Ya era hora
3 K 44
vicus. #12 vicus.
#8 Conocen el socialismo tan bien, que eligen a migrar a un país saocialista antes de cualquier otro.
3 K 43
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso *
#8 porque no van a argentina o a EEUU?

Si la excusa para no acoger a inmigrantes de Oriente Medio es que no son cercanos a nosotros geográficamente, se puede usar lo mismo aqui?
2 K 33
vicus. #2 vicus.
Por qué en Venezuela ya hay libertad y progreso o eso dicen.
1 K 33
#3 mstk
#2 Ahora forma parte del imperio, que sea el imperio quien se haga responsable de ellos.
3 K 49
#6 trasparente
#3 Si, pues el imperio los está deportando también.
0 K 8
vicus. #7 vicus.
#3 Lo único que se van a hacer cargo es de sus recursos naturales, mientras que los naturales, cada uno que se pague, la sanidad , la educación y sus planes de pensiones, si es que les alcanza, si no, pues a joderse
0 K 20
oceanon3d #5 oceanon3d *
#2 Y dos huevos duros se van a ir ... no conozco a un venezolano en Tenerife que no sea de derecha tirando a lo extremo.

A muchos los acogió el gobierno del Perro, dándoles todo tipo de facilidades, y ahora de lo llaman "hijo de fruta" ... cuando entren los leopardos comecaras en el gobierno de España no seré yo el que suelte una lagrima por esta gente.
11 K 158
#8 guillersk
#5 Normal, conocen el sicialismo
3 K 21
Cehona #16 Cehona
#5 A Corina la trajo en una avión fletado a España Sánchez.
Pero a quien lo agradece, es a Ayuso.
Asi de agradecidos son los venezolanos "libres".
Como manejan el relato...
3 K 35
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Díaz Ayuso rabiando
1 K 29
#4 Grahml *
#1 Qué va.

Gracias a esa regularización exprés tenemos hoy estas "jornadas de exaltación patriótica" en Sol:

x.com/i/status/2045554725794234423  media
2 K 43
#9 Suleiman
#1 Eso estaba pensando... Se corta la importación de votos....
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Shuquel #14 Shuquel
Esto lo hace Sánchez para que Trump no sea español.
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moco36 #17 moco36
Pero... venesuela desde que usa pillo a maduro no se atan los perro con longaniza?

A su pais!
0 K 10
#13 Donlixo
Pero si todos esos se van a volver a Venezuela ahora que Trump ha depuesto al dictador socialista que tenían como presidente!...:troll:
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menéame