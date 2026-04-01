España elimina la regularización exprés para venezolanos, mecanismo del que se han beneficiado unas 240.000 personas desde 2018

El Gobierno eliminará en junio el mecanismo que desde 2018 ha permitido la regularización casi automática de miles de venezolanos, según ha adelantado el diario El País, una vía especial que se había establecido como una medida excepcional a la crisis política, económica y social del país sudamericano. Así, España pondrá fin a la concesión de permisos de residencia por razones humanitarias de forma extraordinaria para este colectivo, que pasará a tramitar sus solicitudes a través del procedimiento ordinario aplicado a las personas migrantes.
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De hecho solo hay que ver a los cientos de miles de venezolanos marchándose de este infierno comunista bolivariano que es España. No se ha quedado ni uno.
Ni uno, eh?
Si la excusa para no acoger a inmigrantes de Oriente Medio es que no son cercanos a nosotros geográficamente, se puede usar lo mismo aqui?
A muchos los acogió el gobierno del Perro, dándoles todo tipo de facilidades, y ahora de lo llaman "hijo de fruta" ... cuando entren los leopardos comecaras en el gobierno de España no seré yo el que suelte una lagrima por esta gente.
Pero a quien lo agradece, es a Ayuso.
Asi de agradecidos son los venezolanos "libres".
Como manejan el relato...
Gracias a esa regularización exprés tenemos hoy estas "jornadas de exaltación patriótica" en Sol:
x.com/i/status/2045554725794234423
A su pais!