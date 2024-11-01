España duplica sus precios negativos de la luz mientras Finlandia los reduce un 40%

Los precios negativos en el mercado mayorista de la electricidad van en aumento, agravando el problema para la rentabilidad de los activos de generación. Al cierre de 2025, España duplicó el número de horas con precios negativos, rozando el 6% del total, según los datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA). En la comparativa europea, Alemania y Países Bajos salen perdiendo, con porcentajes que rondan el 6,5%. Y fuera de nuestras fronteras, algunas regiones de Australia superan el 20%. Sin embargo, la tendencia española es la más alar