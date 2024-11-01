edición general
España duplica sus precios negativos de la luz mientras Finlandia los reduce un 40%

España duplica sus precios negativos de la luz mientras Finlandia los reduce un 40%

Los precios negativos en el mercado mayorista de la electricidad van en aumento, agravando el problema para la rentabilidad de los activos de generación. Al cierre de 2025, España duplicó el número de horas con precios negativos, rozando el 6% del total, según los datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA). En la comparativa europea, Alemania y Países Bajos salen perdiendo, con porcentajes que rondan el 6,5%. Y fuera de nuestras fronteras, algunas regiones de Australia superan el 20%. Sin embargo, la tendencia española es la más alar

LokoYo_ #2 LokoYo_
Hooo, qué gran problema, precios cero de energía , si tan solo pudiera usarse en coches eléctricos o data centers, que es lo que más tira de la economía.
sorrillo #5 sorrillo
#2 Necesitas una industria que sea capaz de ser rentable operando únicamente un 6% en todo el año. Que son el porcentaje de horas en el que los precios son negativos.

Si pones una industria, como los data centers, que aprovechan ese 6% de horas de precios negativos pero además el 94% de horas restantes te consumen encareciendo la electricidad de todo ese 94% entonces has conseguido ir a peor.
Pertinax #1 Pertinax *
En Finlandia, país con ingentes recursos naturales y energéticos, viven menos de seis millones de habitantes. La comparación es incluso ofensiva.
Duke00 #3 Duke00
Porque titular que España ronda el 6% y Finlandia ronda el 5% de precios negativos no queda tan sensacionalista, ¿no?
Kantinero #7 Kantinero
Estoy preocupadísimo, hace 10 años pagaba más de consumo eléctrico que a día de hoy.
Malinke #8 Malinke
No tengo ni idea y no leí el envío, pero no me gustaba cuando en los telediarios daban las subidas de ganancias de las empresas eléctricas como algo bueno, lo mismo que el precio de la vivienda.
Si el sistema funciona mejor con esass subidas, hay que cambiar el sistema.
#4 albx *
Entonces es un problema de rentabilidad, es decir, Iberdrola Renovables le quita negocio a Iberdrola fósiles.
#6 tobruk1234
Es un problema y muy grave para los beneficios de las suministradoras y comercializadoras de energia no pueden seguir ganando esos enormes beneficios, y claro ellos montaron ingentes cantidades de renovables para chupar subvenciones y cobrarla a precio de gas no para regalarnola. Nos ha jodido paco con las rebajas.
