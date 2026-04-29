España destruye empleo a ritmo récord en el sector tecnológico en pleno auge de la IA

Las cifras sugieren dos fases diferenciadas en la rama de información y comunicaciones: creció mucho más que el conjunto del mercado laboral tras la pandemia, pero el diferencial positivo se agotó a partir de 2024. [modo lectura]
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De hecho lo normal es que las ofertas para senior aumenten, pues con estas nuevas herramientas se están creando nuevas empresas, que a su vez necesitarán expertos para cubrir los huecos donde no llega el mid con IA.
Hasta que se acabe la IA barata y les salga más caro usar Claude que a los pringaos. Eso sin contar el tener que arreglar los errores de la IA.
Es Ingeteam, Power Electronics, Gamesa... Vosotros habláis de vuestro sector tecnológico y yo pongo empresas del miomío (donde no se ha destruído empleo) hay muchos más fuera de estos sectores.
También podemos englobar Factorial, Cabify e incluso Glovo seguramente está en sector tecnológico. Y de estas hay bastantes.
Esto, por ejemplo, es sector tecnológico: es.ara.cat/economia/tecnologia/start-ups-catalanas-generan-puestos-tra
www.bloomberglinea.com/negocios/de-amazon-a-meta-las-tecnologicas-que-
Esa primera ronda convirtió a Amazon en uno de los mayores contribuyente a los despidos en el sector tecnológico a nivel mundial en 2025, con un total de 19.555, según RationalFX.
Después de Amazon, la empresa que más contribuyó en el comienzo de 2026 con los
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“Según el WSJ, OpenAI no ha alcanzado recientemente sus propios objetivos tanto de nuevos usuarios como de ingresos, tropiezos que han generado preocupación entre algunos líderes de la empresa sobre si podrá respaldar su enorme gasto en centros de datos.
Una de ellas es la directora financiera de la empresa: Sarah Friar les comunicó a otros líderes que le preocupa que la compañía no pueda pagar los futuros
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No creo que se hunda el sector ... pero la hostia cuando reviente la burbuja de la IA va a ser épica. Los que han acertado en el enfoque van a seguir ganando pasta, muchas empresas ad-hoc para la IA se van a ir a tomar por el saco, muchas inversiones se van a quedar en el aire, y luego, a hacer el control de daños. Los fondos de capital riesgo van a perder mucho dinero.
Vamos, un burbujazo de impresión .. y ojo, que EEUU a apostado muy fuerte por la IA, en el momento incorrecto y la hostia va a ser más gorda que la del petróleo.
completamente subjetivo
Aparece solución disruptiva que “puede” sustituir mano de obra y ahorrar costes.
Las grandes empresas (cuanto más grande y más corporativa mejor) abrazan la solución y comienzan a despedir.
La solución no están disruptiva y genera más problemas de los que resuelve.
Los clientes de la gran empresa huyen a proveedores más pequeños y fiables.
Comienzas los líos legales por chapuzas debido a la solución disruptiva.
Grandes empresas abandonan la solución disruptiva porque no lo es tanto y vuelven a contratar.
Los ex-empleados, que suelen comer a diario y quieren tener techo que les cobije, vuelven a su ex-empresa dando gracias y probablemente ganando menos.
Es el círculo de la vida, que decía Mufasa.