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España debe rectificar su definición de antisemitismo

España debe rectificar su definición de antisemitismo

Hemos visto que en algunos casos se ha llevado a activistas propalestinos hasta la Audiencia Nacional acusados de apología del terrorismo. A jóvenes detenidos y multados con 60.000 euros por llamar fascismo al sionismo y criticar a un jugador de futbol que pedía borrar Gaza del mapa. Y son varias personas ya las que están siendo investigadas por delito de odio, por supuesto antisemitismo, por criticar las políticas del Estado de Israel o señalar a sus propagandistas en España. Sin embargo, no hemos visto a ningún defensor de Israel detenido...

| etiquetas: antisemitismo , israel , genocidio , gaza , fascismo , terrorismo
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Beltenebros #1 Beltenebros
La maestría para situarse en el papel de víctima mientras dejas caer bombas sobre hospitales y tiendas de campaña, mientras ejecutas a periodistas y a trabajadores de la ONU, es digna de estudio. Y no dudo que así será en un futuro, pues todo apunta a que este acontecimiento va a cambiar la posición y la sostenibilidad de Israel en el mundo que viene, a pesar de su superioridad militar y el cada vez menor y más incómodo apoyo que lo sostiene. Y cuando todo esto se estudie, ya veréis como muchos de los que hoy aplauden el genocidio, negarán haber estado del lado de los victimarios.
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Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
Hay mucho racismo, mucho supremacismo, hay genocidios, pero las únicas víctimas que tienen nombre son los judíos, las otras victimas son anónimas y no se reconocen.
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Rogue #2 Rogue
Si ser semita es como ser nazi, porque el antisemitismo se castiga y el antinazismo no?
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javibaz #3 javibaz
#2 los palestinos son un pueblo semita y no me parece que nadie los considere nazis.
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sotillo #6 sotillo
#3 Hacen todo lo posible por confundir a la gente para salir impunes del genocidio y la violencia desmedida que causan al mundo, cuando una gran mayoría tiene claro lo que son, lo que hacen y lo que se critica, ellos lo tuercen para llevarlo al terreno del odio por ser judío y esto es falso, sabemos perfectamente quién, incluso siendo judío, es de la misma opinión y lo manifiesta pero ellos también le acusan de ir contra los judíos, estamos en contra de la mala gente que revienta niños y familias enteras con la excusa de terroristas y el causante de todo es Israel, que se declare un estado judío no tiene nada que ver
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Ovlak #4 Ovlak
#2 Si ser semita es como ser nazi
¿De dónde has sacado semejante equivalencia?
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ombresaco #10 ombresaco
#2 Creo que confundes semita con sionista

CC #4
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eltxoa #9 eltxoa
lo de antisemita es otro logro del racismo alemán

youtube.com/shorts/IqBJiKDo3t8?si=TUm_XXSG-rSA4y4g
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TikisMikiss #5 TikisMikiss
Hay que extender la definición de antisemitismo a todos los pueblos semitas.

De tal forma que la Audiencia Nacional pueda condenar a sionazis por antisemitas.
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Andreham #7 Andreham
Truco: si lo antisemita es lo que ellos quieren, nadie les tose para evitarse líos ;)
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menéame