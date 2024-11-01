España debe rectificar su definición de antisemitismo

Hemos visto que en algunos casos se ha llevado a activistas propalestinos hasta la Audiencia Nacional acusados de apología del terrorismo. A jóvenes detenidos y multados con 60.000 euros por llamar fascismo al sionismo y criticar a un jugador de futbol que pedía borrar Gaza del mapa. Y son varias personas ya las que están siendo investigadas por delito de odio, por supuesto antisemitismo, por criticar las políticas del Estado de Israel o señalar a sus propagandistas en España. Sin embargo, no hemos visto a ningún defensor de Israel detenido...