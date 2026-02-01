Los "esenciales" Patriot que no estarán operativos hasta 2035: "Europa tiene una falta en defensa antiaérea"

Los Patriot son sistemas de defensa aérea y antimisiles de origen estadounidense, diseñados para interceptar amenazas antiaéreas, como los drones rusos, iraníes y hutíes. Con el nuevo panorama bélico, se han convertido en el eje defensivo de Occidente de la guerra moderna
no son capaces de interceptar ni drones, ni hipersonicos
Cada misil te sale por 4 millones así que no los vas a usar para derribar drones de 100.000 € o simplemente te los siguen mandando hasta que te quedes sin defensas.
Los drones están bien, son vitales, pero no lo son todo ni determinan una guerra como se está viendo en Ucrania, donde cada dia son lanzados cientos de drones pero ahí siguen en guerra con Rusia.
Y es que lo realmente sencillo sería que España tuviera La Bomba, lo he dicho mil veces ya en Menéame. La Bomba y potenciar la empresa esa de cohetes de Elche a nivel militar hasta que tengamos algo como los Topol rusos. No necesitaríamos nada más.
Todo eso le falta al jardín europeo.