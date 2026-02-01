edición general
Los "esenciales" Patriot que no estarán operativos hasta 2035: "Europa tiene una falta en defensa antiaérea"

Los Patriot son sistemas de defensa aérea y antimisiles de origen estadounidense, diseñados para interceptar amenazas antiaéreas, como los drones rusos, iraníes y hutíes. Con el nuevo panorama bélico, se han convertido en el eje defensivo de Occidente de la guerra moderna

Pacman #4 Pacman
Para que quieres patriots?
no son capaces de interceptar ni drones, ni hipersonicos
Gry #7 Gry
#4 Para aviones, misiles normales y balísticos van bien pero contra los drones son un overkill ruinoso.

Cada misil te sale por 4 millones así que no los vas a usar para derribar drones de 100.000 € o simplemente te los siguen mandando hasta que te quedes sin defensas.
Connect #8 Connect
#4 Los drones hacen pupa, un misil puede crear un desastre en una ciudad. 10 misiles provocan que pierdas una batalla, el caos y la huida.

Los drones están bien, son vitales, pero no lo son todo ni determinan una guerra como se está viendo en Ucrania, donde cada dia son lanzados cientos de drones pero ahí siguen en guerra con Rusia.
aupaatu #3 aupaatu *
Que se preocupe por la amenaza de EEUU y que la diplomacia Europea negocie con Rusia para convertirlo e en socio de la Unión y así nos olvidamos de las primaveras y las batallitas por la libertad del Imperio del tío Sam y su industria militar.
Supercinexin #1 Supercinexin
Europa no tiene nada como los Patriot ni como lo que sea que tengan similar los rusos y los chinos. Mucha artillería y mucha arma ligera de infantería, pero esos 800.000.000.000€ planeados para gastar hasta 2030 no incluyen nada realmente potente para reducir a cenizas de verdad a nuestros enemigos apretando un botón desde el búnker de VonDerLeyen.

Y es que lo realmente sencillo sería que España tuviera La Bomba, lo he dicho mil veces ya en Menéame. La Bomba y potenciar la empresa esa de cohetes de Elche a nivel militar hasta que tengamos algo como los Topol rusos. No necesitaríamos nada más.
inventandonos #5 inventandonos
#1 Para que quieres La Bomba si los rusos te la plantan supersónica en Madrid y tú se la tienes que enviar por correo certificado. Hace falta disuasión, pero estamos muy atrás.
ExLibris #2 ExLibris
Lo que le falta a Europa es cordura...
Asimismov #9 Asimismov *
#2 Lo que le falta a Europa es cordura, ... coherencia, proyecto propio, iniciativa, investigación, industria, voluntad y justicia.
Todo eso le falta al jardín europeo.
#6 z1018
¿Cómo van a vender defensas antiaéreas a sus nuevos enemigos?
tul #10 tul
#6 tranquilo solo sirven para derribar sobres
