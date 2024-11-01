edición general
La Ertzaintza vuelve a informar de la nacionalidad de los detenidos

Cambio importante en la comunicación que hace Ertzaintza de los sucesos. El servicio de prensa, gestionado por el departamento de Seguridad, incluye desde hace unos días la nacionalidad de detenidos y de sus víctimas, algo que hasta ahora no hacía. De hecho, la directriz era la de no informar de la nacionalidad de los detenidos. Tampoco informaban de ello las fuentes oficiales, ni siquiera a petición de los periodistas: simplemente no se consideraban datos relevantes. La información oficial se limitaba hasta ahora a la edad.

SegarroAmego
Datos rasistas que no tienen cabida en vuestro mundo de la piruleta wokeflower. Cuanta más información, mejor.
6
Herumel
#3 Cuanta más información mejor
Podrían dar el número de pie, gustos culinarios, cuantas veces van al baño por semana, cebollistas o sin cebollistas... Cuantas más información mejor.

Como decir que eres racista sin decirlo.
0
hazardum
La información es la que es, luego habrá gente que le de un mal o buen uso, pero los datos son datos sin mas.

Según el CGPJ datos de 2023, el 32% de la población reclusa en el pais vasco, son extranjeros, mas bajo que en otros sitios, en Cataluña es el 50% y en Madrid un 43%
2
Urasandi
Me parece una cagada: una cosa son los datos y otra el bombo que se da a ciertas noticias.
0
placeres
#2 Los datos objetivos siempre son bienvenidos, pero está claro que los medios y los meneantes no tienen problema en sesgar los datos cuando esta va en contra de su narrativa personal.

Justo esta semana salió un informe que demostraba cómo los medios tergiversan la realidad haciendo hincapié en la nacionalidad de los delincuentes cuando estos son extranjeros. (Solo lo encontré en alemán, pero se reconoce claramente la xenofobia).  media
1
Aergon
#9 Nos cuesta aceptar que alguien como nuestros vecinos o familiares pueda ser responsable de delitos y/o crímenes. Es un prejuicio que sabemos recompensar a quienes nos lo confirman, aunque sepamos que es mentira, es una mentira reconfortante para quienes basan su pensamiento en esos prejuicios.
0
ehizabai
En aras a mayor información, y poder sesgar a población, que digan además de la nacionalidad, los datos del idioma que manejan los detenidos.
A ver si hay que deducir cosas, como les gusta a muchos con la nacionalidad....
0
Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor.
0
Penadeoccidente
Al el 99% son hombres. Pero ese nivel de segmentación no es tan divertido
0
strike5000
#7 El 100 % son seres humanos. ¿Qué conclusión sacas de eso?
1

