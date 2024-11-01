La Ertzaintza vuelve a informar de la nacionalidad de los detenidos

Cambio importante en la comunicación que hace Ertzaintza de los sucesos. El servicio de prensa, gestionado por el departamento de Seguridad, incluye desde hace unos días la nacionalidad de detenidos y de sus víctimas, algo que hasta ahora no hacía. De hecho, la directriz era la de no informar de la nacionalidad de los detenidos. Tampoco informaban de ello las fuentes oficiales, ni siquiera a petición de los periodistas: simplemente no se consideraban datos relevantes. La información oficial se limitaba hasta ahora a la edad.