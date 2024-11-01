La Ertzaintza vuelve a informar de la nacionalidad de los detenidos

Cambio importante en la comunicación que hace Ertzaintza de los sucesos. El servicio de prensa, gestionado por el departamento de Seguridad, incluye desde hace unos días la nacionalidad de detenidos y de sus víctimas, algo que hasta ahora no hacía. De hecho, la directriz era la de no informar de la nacionalidad de los detenidos. Tampoco informaban de ello las fuentes oficiales, ni siquiera a petición de los periodistas: simplemente no se consideraban datos relevantes. La información oficial se limitaba hasta ahora a la edad.
| etiquetas: ertzaintza , nacionalidad de los detenidos
Podrían dar el número de pie, gustos culinarios, cuantas veces van al baño por semana, cebollistas o sin cebollistas... Cuantas más información mejor.
Como decir que eres racista sin decirlo.
Según el CGPJ datos de 2023, el 32% de la población reclusa en el pais vasco, son extranjeros, mas bajo que en otros sitios, en Cataluña es el 50% y en Madrid un 43%
Justo esta semana salió un informe que demostraba cómo los medios tergiversan la realidad haciendo hincapié en la nacionalidad de los delincuentes cuando estos son extranjeros. (Solo lo encontré en alemán, pero se reconoce claramente la xenofobia).
A ver si hay que deducir cosas, como les gusta a muchos con la nacionalidad....