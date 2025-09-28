edición general
La Ertzaintza investigaba desde enero «agresiones sexuales» a tres menores en el polémico campamento de Bernedo

Según confirman fuentes policiales inmersas en la investigación aún abierta, la Ertzaintza conocía desde el 22 de enero que algo iba mal en ese enclave lúdico de la Montaña Alavesa. Esa mañana, desde la comisaría de Urola Kosta, en Zarautz, se abrió un atestado por las posibles «agresiones sexuales» a, al menos, «tres menores tutelados por la Diputación de Gipuzkoa» participantes en esas colonias «entre 2021 y 2024». Ese expediente sigue vigente a día de hoy.

Pertinax #4 Pertinax *
Al final la conclusión la tengo clara a nivel personal. Son campamentos del entorno abertzale nuevaerista y transloquesea reinventando la rueda con experimentos marcianos con niños y adolescentes a los que educar con sus marcianadas. Algo así como aquello de la CUP de "educar en la tribu" de la CUP, pero en vasco.

Zumbaos, en una palabra.
1 K 18
Raúl_Rattlehead #5 Raúl_Rattlehead
A ver si aparecen los apologistas del perroflautismo diciendo nosequé del nudismo y la hipocresía, que sin ellos no se distinguir entre el bien y el mal sin relativismos cogidos con pinzas para ganar puntos de "buen chico"
1 K 18
#3 Kuruñes3.0
la gente es bien gilipollas cuando hay política por medio chico, porque esto olía a podre desde el principio.
1 K 17
ehizabai #8 ehizabai
Si ha habido agresiones, que se actúe con contundencia.
Las duchas mixtas son una cosa, agresiones otra.
1 K 13
Battlestar #1 Battlestar
Este es el de las duchas mixtas?
0 K 10
#2 Kuruñes3.0
#1 Es, es. El de los cuidadores nudistas que se duchan con los menores todos en pelota.
1 K 14
#6 groucha
A ver lo que tarda en llegar aquí a comentar uno/a que lleva dos o tres días interviniendo en todos los hilos sobre este asunto intentando justificarlo...
0 K 9
#7 endy
Título de la película:
Resident Evil: Degeneration
0 K 6

