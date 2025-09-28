La Ertzaintza investigaba desde enero «agresiones sexuales» a tres menores en el polémico campamento de Bernedo

Según confirman fuentes policiales inmersas en la investigación aún abierta, la Ertzaintza conocía desde el 22 de enero que algo iba mal en ese enclave lúdico de la Montaña Alavesa. Esa mañana, desde la comisaría de Urola Kosta, en Zarautz, se abrió un atestado por las posibles «agresiones sexuales» a, al menos, «tres menores tutelados por la Diputación de Gipuzkoa» participantes en esas colonias «entre 2021 y 2024». Ese expediente sigue vigente a día de hoy.