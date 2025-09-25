La Ertzaintza investiga unas colonias en Álava en las que los monitores se duchaban desnudos con los adolescentes

La Ertzaintza ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido el pasado agosto en unas colonias de verano en Bernedo organizadas por Sarrea Euskal Udalekua, en las que los monitores obligaban a los niños y niñas de entre 13 y 15 años a ducharse desnudos y, a menudo, incluso se duchaban con ellos. "Al poco de llegar al campamento, un compañero le dijo que las duchas eran mixtas y obligatoriamente desnudos.
«Tanto cocineres como monitores trabajamos como voluntaries y con un gran compromiso (sic)», explicaban.
