La Ertzaintza investiga unas colonias en Álava en las que los monitores se duchaban desnudos con los adolescentes

La Ertzaintza ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido el pasado agosto en unas colonias de verano en Bernedo organizadas por Sarrea Euskal Udalekua, en las que los monitores obligaban a los niños y niñas de entre 13 y 15 años a ducharse desnudos y, a menudo, incluso se duchaban con ellos. "Al poco de llegar al campamento, un compañero le dijo que las duchas eran mixtas y obligatoriamente desnudos.

ostiayajoder #3 ostiayajoder
No entiendo una mierda;

Si puede haber trans pq no aplican soluciones para la gente trans y ya?

Menudos subnormales....

Aunq, tambien te digo, q si estos son subnormales por un lado, los q van por el otro son directamenre basura humana q solo quiere aplastar a otra gente.
SegarroAmego #2 SegarroAmego *
www.elcorreo.com/sociedad/monitores-iban-desnudos-duchaban-hijas-hijos

«Tanto cocineres como monitores trabajamos como voluntaries y con un gran compromiso (sic)», explicaban.

El lenguaje inclusivo este da vergüenza ajena
