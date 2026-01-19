edición general
El error de apagado de Windows 11 obliga a Microsoft a controlar daños

En los sistemas afectados, las máquinas pasarían por los procesos de apagarse y luego se sentarían allí tarareando o volverían a la vida. Eso se traduce en ordenadores portátiles que gastan batería silenciosamente durante la noche y escritorios quemando energía mucho después de que todos se habían ido a casa.

#2 diablos_maiq
Con solo tres décadas de retraso...
#4 babuino
Este 11 está al nivel del mítico Windows Me.
#5 ronko
#4 Al menos Milenium era más conocido por sus problemas de rendimiento. 11 hace cosas raras.
#1 acisif
Lo estoy sufriendo y he visto portátiles de otra gente metidos en sus bolsas de portátil con el ventilador rugiendo que parecían que iban a salir volando
#3 cocococo
Para apagar WIndows primero hay que encenderlo.

$ cat /etc/*elease
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux forky/sid"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_CODENAME=forky
ID=debian
HOME_URL="www.debian.org/";
SUPPORT_URL="www.debian.org/support";
BUG_REPORT_URL="bugs.debian.org/";

$ windows
bash: windows: command not found
