edición general
2 meneos
7 clics

La era woke de Hollywood ha terminado. Ahora la guerra cultural se está convirtiendo en un fenómeno cultural

Hubo una época en que muchos estadounidenses, especialmente aquellos desanimados por Donald Trump, parecían sentir algo similar por los animadores de Disney o los ejecutivos de Netflix, a quienes encargaban la tarea de promover los valores que el gobierno no podía aceptar. Sin embargo, para cualquiera que fantaseara con Hollywood como un baluarte liberal, las elecciones de 2024 interrumpieron abruptamente esa idea. La era de sinceridad progresista de la industria, y gran parte de su recelo hacia el contenido de corte conservador, se ha evapora

| etiquetas: woke , hollywood
2 0 0 K 40 cultura
1 comentarios
2 0 0 K 40 cultura
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Según los abogados del gobernador de Florida, en un juicio en el que se recurría la ley STOP Woke, "woke es la creencia de que en EE.UU existen desigualdades sistémicas y que hay que hacer algo al respecto".

En resumen, que ser woke es ser una persona decente.
1 K 31

menéame