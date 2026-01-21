La era woke de Hollywood ha terminado. Ahora la guerra cultural se está convirtiendo en un fenómeno cultural

Hubo una época en que muchos estadounidenses, especialmente aquellos desanimados por Donald Trump, parecían sentir algo similar por los animadores de Disney o los ejecutivos de Netflix, a quienes encargaban la tarea de promover los valores que el gobierno no podía aceptar. Sin embargo, para cualquiera que fantaseara con Hollywood como un baluarte liberal, las elecciones de 2024 interrumpieron abruptamente esa idea. La era de sinceridad progresista de la industria, y gran parte de su recelo hacia el contenido de corte conservador, se ha evapora