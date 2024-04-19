·
Entra en vigor la autorización ETA para viajar al Reino Unido: qué cambia y quién debe tenerla
Entra en vigor el nuevo requisito para viajar al Reino Unido. Te explicamos qué es la ETA, a quién afecta y cómo pedir el visado para viajar al país
etiquetas:
eta
reino
unido
politica
politica
#1
Javi_Pina
Al PP le gusta esta noticia.
9
97
#7
Aguarrás
#1
Jodío, Entraba a decir que Ayuso va a tener que cambiarse las bragas de urgencia...
1
17
#16
ddomingo
#1
Hombre los que participan en los homenajes a ETA son los de Bildu.
www.google.com/amp/s/amp.elmundo.es/elecciones/elecciones-pais-vasco/2
1
21
#18
Mikhail
#16
Sí, el PP es más de reunirse con el Movimiento Vasco de Liberación.
El PP negocia con ETA y Aznar le llama "Movimiento Vasco de Liberación". Textual (y oral)
www.youtube.com/watch?v=Xo8LKBgvpQs{roll}
0
7
#19
ddomingo
#18
El PP junto con el PSOE eran los que ponían los muertos. Por lo que sea los de ETA no mataban a los políticos de la izquierda abertzale.
0
10
#2
vicus.
Todo es ETA salvo alguna cosa. Vuelve la ETA, vuelve para quedarse, o mejor dicho, para irse.
3
40
#12
Peka
#2
E.T.A. en los viajes en el mundo anglosajón es muy habitual.
0
10
#11
Pacman
En Hostelería estamos acostumbrados a preguntar al cliente por ETA
0
19
#3
anarion321
¿Es ya mismo o hay tiempo estimado de entrada en vigor?
1
15
#13
alhambre
#3
got it.
1
15
#14
ContinuumST
"Cuesta 16 libras (unos 18,35 euros al cambio)..."
No hay afán recaudatorio, dijo el responsable de la medida.
0
12
#8
manbobi
Si tienes un primo o un amigo de uno que haya trabajado con el cuñado de uno que pidió la autorización para viajar al Reino Unido y además vives al norte del Ebro no te hace falta pedirla.
0
12
#17
u_1cualquiera
Trabajo en Inglaterra y hay dos palabras que me hacen reir
una es cuando me piden el ETA para algo, me viene a la cabeza Mayor oreja
Otra es la palabra desvío en un carte en la carretera, que en ingles es "Diversion".. siempre que veo el cartel apuntado a otra calle me dan ganas de seguirlo
0
11
#6
radon2
ETA y la pérfida Albión, el PP ya tiene nuevo material.
0
11
#4
Ilunabarra
Entiendo que será similar al ESTA para USA.
0
10
#9
vicus.
#4
Pues yo prefiero la ETA a ESTA en USA.
0
11
#10
Cehona
*
#4
Más o menos.
Ahora nos faltaría reciprocidad, pero claro, el turismo de calidad o borrachera, se quejaría de maltratar a esos ciudadanos que no nos hacen distinciones.
1
25
#5
Zerjillo
ETA es una gran nación.
0
7
#15
bibubibu
Imagino que España hará lo mismo con los anglos que vienen de UK.
0
7
