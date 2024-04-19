edición general
Entra en vigor la autorización ETA para viajar al Reino Unido: qué cambia y quién debe tenerla

Entra en vigor el nuevo requisito para viajar al Reino Unido. Te explicamos qué es la ETA, a quién afecta y cómo pedir el visado para viajar al país

Javi_Pina #1 Javi_Pina
Al PP le gusta esta noticia.
Aguarrás #7 Aguarrás
#1 Jodío, Entraba a decir que Ayuso va a tener que cambiarse las bragas de urgencia... :-D
#16 ddomingo
#1 Hombre los que participan en los homenajes a ETA son los de Bildu.

Mikhail #18 Mikhail
#16 Sí, el PP es más de reunirse con el Movimiento Vasco de Liberación.

El PP negocia con ETA y Aznar le llama "Movimiento Vasco de Liberación". Textual (y oral)
www.youtube.com/watch?v=Xo8LKBgvpQs{roll}
#19 ddomingo
#18 El PP junto con el PSOE eran los que ponían los muertos. Por lo que sea los de ETA no mataban a los políticos de la izquierda abertzale.
vicus. #2 vicus.
Todo es ETA salvo alguna cosa. Vuelve la ETA, vuelve para quedarse, o mejor dicho, para irse.
Peka #12 Peka
#2 E.T.A. en los viajes en el mundo anglosajón es muy habitual.  media
Pacman #11 Pacman
En Hostelería estamos acostumbrados a preguntar al cliente por ETA
anarion321 #3 anarion321
¿Es ya mismo o hay tiempo estimado de entrada en vigor?
#13 alhambre
#3 got it.
ContinuumST #14 ContinuumST
"Cuesta 16 libras (unos 18,35 euros al cambio)..."

No hay afán recaudatorio, dijo el responsable de la medida. xD xD
manbobi #8 manbobi
Si tienes un primo o un amigo de uno que haya trabajado con el cuñado de uno que pidió la autorización para viajar al Reino Unido y además vives al norte del Ebro no te hace falta pedirla.
u_1cualquiera #17 u_1cualquiera
Trabajo en Inglaterra y hay dos palabras que me hacen reir
una es cuando me piden el ETA para algo, me viene a la cabeza Mayor oreja
Otra es la palabra desvío en un carte en la carretera, que en ingles es "Diversion".. siempre que veo el cartel apuntado a otra calle me dan ganas de seguirlo  media
radon2 #6 radon2
ETA y la pérfida Albión, el PP ya tiene nuevo material.
Ilunabarra #4 Ilunabarra
Entiendo que será similar al ESTA para USA.
vicus. #9 vicus.
#4 Pues yo prefiero la ETA a ESTA en USA.
Cehona #10 Cehona *
#4 Más o menos.
Ahora nos faltaría reciprocidad, pero claro, el turismo de calidad o borrachera, se quejaría de maltratar a esos ciudadanos que no nos hacen distinciones.
#5 Zerjillo
ETA es una gran nación.
#15 bibubibu
Imagino que España hará lo mismo con los anglos que vienen de UK.
