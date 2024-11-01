·
9
meneos
14
clics
Entra en vigor el alto el fuego en Gaza e Israel comienza a replegar sus tropas
Entra en vigor el alto el fuego en Gaza e Israel comienza a replegar sus tropas
israel
retirada
gaza
8
1
1
K
79
actualidad
24 comentarios
8
1
1
K
79
actualidad
#5
Ovlak
#_3
Invent
1
K
19
#11
Spirito
#5
Elenita, o se lo inventa, o tergiversa, o manipula... da igual. La
persona
criatura va por un lado y la realidad por otro.
1
K
16
#12
MiguelDeUnamano
#10
Po fale. Tres envíos de eldiario de los seis últimos que has hecho, cualquiera diría que te pagan por hacer envíos de este medio.
0
K
16
#14
Barney_77
*
#12
No, básicamente envío de ahí lo que no encuentro libre de pago. Pero bueno, lo que decidan desde los admin. Pero creo que lo que te jode es que yo haya enviado eso.
0
K
8
#21
makinavaja
Se van.... pero volverán...
0
K
13
#22
Ovlak
*
#17
Pues te digo por qué no se ve con buenos ojos, ya no desde la izquierda sino desde cualquiera con un mínimo de perspectiva histórica:
Para empezar, porque su implementación no tiene más garantías que la confianza en un estado famoso por quebrantar sistemáticamente todos los acuerdos y la legalidad internacional. Nadie está en disposición de asegurar que las bombas volverán a empezar a caer en un par de días.
Para continuar, porque se asemeja más a una capitulación que a un acuerdo de paz.…
» ver todo el comentario
0
K
12
#6
Barney_77
@MiguelDeUnamano
¿Spam por qué? Sabes que va en contra de las normas de uso votar Spam por motivos ideológicos o de que te cae mal alguien. ¿No?
1
K
11
#9
MiguelDeUnamano
#6
El consejo consultivo tomó la decisión de considerar spam el envío consecutivo de noticias desde el mismo medio, entre dos envíos de la misma fuente debe haber 4 o 5 envíos de otras fuentes. Deja de achacar a tus paranoias lo que es debido a las normas de la página.
0
K
16
#10
Barney_77
#9
Preguntemos a los
@admin
@Eirene
si consideran que estoy haciendo spam.
1
K
11
#16
Ovlak
*
#6
#9
En realidad os equivocais los dos. La decisión del consejo consultivo no fué considerar spam todo aquello que venga de la misma fuente sin 4 o 5 fuentes distintas de por medio, sino que decidió sancionar a quien votara spam envíos cuyos 5 envíos anteriores provenieran de distintas fuentes. Así que esta noticia no viola las normas de menéame (porque no dicen que se considere automáticamente spam) y votarla spam tampoco las viola (porque se repitió la fuente hace 3 envíos).
1
K
28
#18
MiguelDeUnamano
#16
Gracias, lo tendré en cuenta para otra vez.
1
K
28
#17
tronchastiles
#6
Ayer escuché a cierto youtuber decir que desde la izquieda no se veía con buenos ojos este plan de paz, y la verdad es que no me lo podía creer, pero meneame no defrauda, cuando la noticia de la retirada de tropas de Israel debería ser portada y con muchos votos, aquí estamos, discutiendo sobre negativos ideológicos.
De verdad que no salgo de mi asombro.
0
K
10
#7
Spirito
#_3
Elenita, alias la Bien Pagá, nunca defrauda con sus perlas y reflexiones filosóficas de alto nivel.
0
K
9
#23
buronix
*
Pero como de alto? - respondió Netanyahu.
0
K
9
#1
juliusK
Jajaja. Ja.
0
K
7
#2
Barney_77
#1
No entiendo las risas.
1
K
11
#15
juliusK
#2
vale, me explico: Ni se van a retirar, ni van a devolver nada y van a continuar con el proyecto del Gran Israel hasta que Jehová venga a acabar con todos los impíos, nosotros incluidos. Lo dice el Libro donde sale la escritura de propiedad de Israel. Las risas, tétricas, son por el paripé internacional, complice y culpable de la masacre sionista desde 1.945 (o 1.917 con el hijo de la GB mr Balfour manifestando el "derecho" judío a vivir en Palestina turca, en aquellos momentos).
0
K
7
#3
ElenaCoures1
¿Como qué "replegar"?
Si en Menéame se había dicho en montones de comentarios que los israelíes iban a seguir hasta conquistar toda Gaza y exterminar hasta el último palestino
No puede ser ¿Cómo se va a equivocar toda esa gente que lo decía?
3
K
-9
#4
omega7767
#3
se ha leído que Israel ha roto el alto el fuego tropecientas veces. Los vecinos que todos queremos
Igual mira un mapa de las fronteras de gaza/cisjordania para ver como se reducen poquito a poquito. Es facil ver donde van a acabar.
Si Egipto hubiera acogido a los gazatíes como Israel propuso, que no te quede ninguna duda que ya todo Gaza hubiera sido toda israelí.
2
K
31
#24
ElenaCoures1
#4
¿Como se van a reducir fronteras si Gaza se devolvió a los palestinos?
Sigo esperando que alguien me desmienta esta noticia, porque los meneantes no pueden confundirse así
0
K
7
#8
wilkin
#3
Eres como el niño optimista del chiste al que por Reyes le regalan una mierda enorme. Al verla el pequeño exclama "me han traído el pony que quería!!" y se pone muy feliz a buscarlo por toda la casa porque estará jugando al escondite
0
K
6
#20
ElenaCoures1
#8
Por lo que cuentas, está claro que tú habrás aceptado más de un regalo así, pero sin buscar el pony
Aquí se ha dicho algo montones de veces y ahora aparece esta noticia que lo desmiente
O es falsa, o los comentarios eran falsos
0
K
7
#13
Bhuvaya
#3
no, si ahora los sionistas criminales serán hasta guena gente para los derechosos
1
K
14
#19
ElenaCoures1
#13
No se donde se habrá dicho eso de "buena gente". A mi no me suena de nada en Menéame
Lo que sí se es que se dijo aquí es que ocurriría algo y no parece que esté ocurriendo
0
K
7
