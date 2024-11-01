Un ensayo en EE UU confirma que la educación Montessori mejora el aprendizaje infantil y reduce costes en la escuela pública

Un estudio demuestra que los programas públicos Montessori potencian la lectura, la memoria y la función ejecutiva a menor coste que los modelos tradicionales. Expertas españolas subrayan su aplicabilidad en escuelas rurales y su impacto en el bienestar y la inclusión infantil. El método Montessori nació en 1907 de la mano de la médica y pedagoga María Montessori. Un siglo más tarde, su método se ha vuelto famoso en todo el mundo, aunque en muchos países se asocia a menudo con escuelas privadas y elitistas.