Un ensayo en EE UU confirma que la educación Montessori mejora el aprendizaje infantil y reduce costes en la escuela pública

Un estudio demuestra que los programas públicos Montessori potencian la lectura, la memoria y la función ejecutiva a menor coste que los modelos tradicionales. Expertas españolas subrayan su aplicabilidad en escuelas rurales y su impacto en el bienestar y la inclusión infantil. El método Montessori nació en 1907 de la mano de la médica y pedagoga María Montessori. Un siglo más tarde, su método se ha vuelto famoso en todo el mundo, aunque en muchos países se asocia a menudo con escuelas privadas y elitistas.

| etiquetas: aprendizaje , educación , montessori , pedagogía
janatxan #1 janatxan
La educación Montessori no funciona en clases de 30, o mas, niños que "necesitan" estar aparcados la mayor parte del dia para no molestar a sus padres.
reivaj01 #3 reivaj01
#1 Probablemente, ningún tipo de educación funcione en clases de 30, o mas, niños.
Ripio #4 Ripio
#1 Es que esa es otra. No se debería almacenar a los niños
aupaatu #2 aupaatu
Basar la educación en memorizar datos y no tener una asio de como se consigue memorizar lo que leemos parece una incongruencia de manual.
