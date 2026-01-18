Se le enredó el pelo en la bomba de succión de una piscina y murió ahogada: detuvieron a una chica de 15 años porque no la ayudó  

Anna Clara Soares de Britto murió en la piscina en la casa de sus abuelos cuando intentó hacer una pirueta cerca del borde, pero su pelo se enredó con la bomba de succión y no pudo liberarse. La Policía Civil detuvo a otra menor de 15 años, amiga de la víctima quien presenció el ahogamiento. En el video, se puede ver a la joven a un costado presenciando el ahogamiento dentro de la piscina pero no le brindó ni pidió ayuda de inmediato. Anna Clara permaneció más de 15 minutos sumergida hasta que uno de los empleados la sacó