El «enorme deterioro cognitivo» de Trump supone un «grave riesgo» para todos: psicólogo (ENG)

Gartner señala el discurso del presidente ante los altos mandos militares en Quantico como ejemplo de su deterioro. El «enorme deterioro cognitivo» de Trump supone un «grave riesgo» para todos: psicólogo Según The Daily Beast, un prestigioso psicólogo afirma que el presidente Donald Trump está mostrando un «aumento masivo» de los «signos clínicos de demencia», lo que exacerba el «narcisismo maligno» del presidente. El Dr. John Gartner, exprofesor de la Universidad Johns Hopkins y psicólogo, afirma que los «discursos sin sentido,...