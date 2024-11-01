edición general
El «enorme deterioro cognitivo» de Trump supone un «grave riesgo» para todos: psicólogo (ENG)

Gartner señala el discurso del presidente ante los altos mandos militares en Quantico como ejemplo de su deterioro. El «enorme deterioro cognitivo» de Trump supone un «grave riesgo» para todos: psicólogo Según The Daily Beast, un prestigioso psicólogo afirma que el presidente Donald Trump está mostrando un «aumento masivo» de los «signos clínicos de demencia», lo que exacerba el «narcisismo maligno» del presidente. El Dr. John Gartner, exprofesor de la Universidad Johns Hopkins y psicólogo, afirma que los «discursos sin sentido,...

trump , biden , gerontocracia , decadencia , usa , eeuu
Pues yo conozco muchísimas personas con deterioro cognitivo que no son un peligro para nadie. La maldad de este tipo ya venía de fábrica.
#1 la edad exagera todo. Si ya eras soberbio imagínate…
EL anterior dejó el listón bien bajo
#5 Ese es el problema. Desde el partido democrata y sus adeptos se pasaron años negando el mas que evidente deterioro mental de Biden.
Incluso quien se atrevia a decirlo en voz alta era calificado de fascista
¿Ahora con que autoridad pueden hablar los que han estado años negandote lo que veias con tus propios ojos?
¿Sufre deterioro cognitivo o siempre ha sido limitado?
A ver si además revienta, demostrando la superioridad explosiva de los presidentes norteamericanos.
Trump es un peligro incluso en plenas facultades.
agarraos, que pa lo que le queda en el convento...
#2 lo malo es que ya ha allanado el camino para los que vienen detrás, que son tan malos como el pero menos tontos.
