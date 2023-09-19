edición general
¿Por qué las empresas han empezado a despedir a los jóvenes?

Tanto The New York Times como The Economist constatan una tendencia creciente en Estados Unidos: las empresas están despidiendo a sus perfiles más juniors gracias a la implementación de la IA. La lógica parece evidente: estas herramientas ya hacen buena parte de lo que tradicionalmente hacía un perfil joven dentro de una compañía. Lo que algunos han leído como la estocada final a una generación que sufre para abrirse paso. La IA automatiza tareas básicas, reduce plantillas, ahorra costes y alimenta una idea tentadora: “no necesitamos juniors”.

#2 morefeo
Sin juniors hoy, no hay seniors mañana.
#3 yarkyark *
¿Y cuando los que tiene experiencia se jubilen y no se la hayan trasmitido a los nuevos como piensan mantener es knowhow?

#2 Efectivamente
Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
#3 Habrán transferido su conocimiento a la IA, hombre, que no te enteras :troll:
#11 Hynkel
#3 Ya pasó con la crisis de 2008. En muchos casos hubo proyectos que se tuvieron que abandonar porque nadie sabía mantenerlos. O los pocos que podían saber decían que tururú.

Yo mismo he rechazado ofertas, y hasta dimitido en un sitio que me la coló y que luego resulta que tenía el código muy cutrongo y sin un mínimo de calidad. Por mucho menos que lo que vi me rechazaron en entrevistas.

Y no será un problema de dinero. Si te piden mantener un proyecto viejo en vez de tirarlo a la basura y…   » ver todo el comentario
#27 vantablack
#12 #14 se necesitan seniors a dia de hoy (IT), imagínate dentro de 20 años (ni 10), y las empresas SI son gilipollas, no todas claro. Las cárnicas (hablo de IT) que venden al peso se la suda, porque si ya te colaban junior como senior, ahora se apoyarán en la IA para decir que ese junior es super senior.


#11 Como todo, conozco a algún compañero que tiene un cliente "legacy" que no se va a ir (piensa en grandes empresas con procesos batch por ejemplo), pagan bien y poco trabajo una vez te haces a ello, complementa con algún proyectillo nuevo aquí y allá y listo. Ahora, si me dices mantener una aplicación "vibe coded" de una startup que no sabes si va a sobrevivir en 6 meses... pues evidentemente no.
#34 Hynkel
#27 El proyecto del que me largué era de una multinacional de telemedicina. Android. Código Java, y con variables públicas en las clases (no constantes).

Y no querían precisamente mantener cuatro cosillas. Querían tener un resultado "al día" con código que tenía por lo menos 5 años de obsolescencia. Y tocando lo mínimo. Al ver que discutir ahí sólo iba a provocar que me viesen como conflictivo, hice otra entrevista y renuncié durante el periodo de prueba.
rojo_separatista #36 rojo_separatista
#27, si es una decisión estratégica tan rematadamente equivocada el sustituir trabajadores por IA, la que no lo haga se va a comer el mundo. Mientrastanto lo que yo pienso es que esto nos despista de luchar por mejoras eb nuestros derechos como clase trabajadora.
#5 Hynkel
#2 Esto mismo ya se lo he comentado a más de un iluminado en LinkedIn. Desisto de hacerlo más porque es predicar en el desierto.

Cuando se desinfle el globo de la IA y se descubra que muchos jóvenes han tirado para la sanidad o trabajos de cuello azul, a llorar a la vía. Los que huyen ahora no van a volver ni con sueldos "altos".
Dragstat #13 Dragstat
#5 Parecido a lo que pasó en la construcción con el estallido de la burbuja inmobiliaria del 2008, y mira cómo están ahora

"Envejeciendo en la obra: Los trabajadores con más de 60 años en el sector de la construcción se duplican desde 2008"

www.elmundo.es/economia/2023/09/19/6509ee6be9cf4a98368b45ab.html
#17 Hynkel
#13 La construcción. Los médicos. Los fontaneros. Los electricistas.

Hasta los forenses, oiga. Hace un tiempo leí en el Diario Vasco que Guipúzcoa había tenido que derivar autopsias a Vizcaya porque no tenía suficientes forenses.

Aparte del asunto del invierno demográfico, lo de los despidos es una consecuencia del boom de las tecnológicas con la pandemia. Las empresas se acojonaron y mucho al ver la falta de mano de obra y perfiles especializados. Los sueldos subieron muchísimo. Buena parte…   » ver todo el comentario
#19 Hynkel
#8 Qué ocurrente Dr :troll: .

Fuera de bromas, al final será como el chiste ése de "Señor, envíame un hombre bueno que me quiera". "Pendeja, te envié varios y a todos les dijiste que sólo como amigos". Putear a tus posibles trabajadores no es muy buena idea que digamos.
rojo_separatista #9 rojo_separatista
#2, a saber si se necesitan seniors dentro de 20 años. En todo caso esto no significa que no contraten absolutamente ningún joven, sino que contratan muchos menos. Relevo, si hace falta, seguro que va a haber. En lugar de la pataleta diciendo "que tontas son las empresas, seguro que lo pagarán caro", deberíamos reclamar la reducción de la jornada laboral y mejores condiciones aprovechando el boost de productividad, pero veo que lo que se a impuesto es el negacionismo total, como si la…   » ver todo el comentario
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#9

a saber si se necesitan seniors dentro de 20 años.

eso decían en las obras y miralos ahora buscando profesionales como locos.
rojo_separatista #14 rojo_separatista
#12, me reitero en todo lo que he comentado en #9, no tenemos remedio. Quien se empeñe en pensar que la IA no cambia nada, solo se engaña a si mismo.
HeilHynkel #21 HeilHynkel
#14

La IA es una gran herramienta y lo que pasará con ella es que se abrirán nuevos campos y harán falta nuevos perfiles que harán cosas que no imaginamos ahora. Cuando en los años 90 yo empecé a currar y sustituíamos contables y máquinas de escribir por ordenadores e impresoras no nos imaginábamos que hicieran falta en el futuro desarrolladores web, gestores de redes, desarrolladores de aplicaciones para móviles, etc, etc

Lo de reducción de jornada y productividad ... con el espíritu padefo actual, olvídate. Eso o lo luchas o nadie te lo va a dar.
rojo_separatista #26 rojo_separatista
#21, esto es como tener fe en el más allá. Yo la verdad es que no veo donde va a encajar la mayoría de la población si estos modelos siguen mejorando y la robótica también.

Y es precisamente esta mentalidad de hay que luchar, adaptarse o el aquí no pasa nada, la que nos va a condenar. De hecho ya está condenando a muchos y dentro de 5 años los lloros serán generalizados. No se podía saber.
HeilHynkel #31 HeilHynkel
#26

esto es como tener fe en el más allá. Yo la verdad es que no veo donde va a encajar la mayoría de la población si estos modelos siguen mejorando y la robótica también.

Eso mismo se decía hace 30 años.
ur_quan_master #15 ur_quan_master
#9 El "boost de productividad" hay que invertirlo en crear multibillonarios y con cada vez mayor récord de acaparación de riqueza por multibillonario, hombre!
Lo de repartir la riqueza vía servicios sociales, derechos laborales o, en su forma más básica, que el coste de la vida sea asumible no son más que formas de comunismo. Así que calla, trabaja, paga tu alquiler al fondo de inversión y come hostias porque me salen muy caros los huevos últimamente.
rojo_separatista #16 rojo_separatista *
#15, con una clase trabajadora tan despistada, es normal que lo hagan. En este meneo tienes el ejemplo más claro. ¿Cuantos has visto pidiendo que hay que mejorar las condiciones laborales y repartir mejor el excedente que produce la IA?
#22 Hynkel
#9 La IA tal como está planteada es una absoluta filfa. No es negacionismo.

Mis compañeros y yo estamos de acuerdo en que en ciertos casos es un buen asistente para alguien que ya sabe. Pero es una pésima fuente de aprendizaje para quien no sabe. Estamos muy, muy lejos de que se solucionen las alucinaciones y las pruebas. La IA ahora mismo no es más que un buscador vitaminado, un LLM que desde hace no mucho sabe redactar y dar el pego, pero detrás de eso no hay más que un modelo estadístico…   » ver todo el comentario
rojo_separatista #24 rojo_separatista
#22, llevo una semana utilizando Gemini 3 sin parar, tu comentario solo hace que me parta de risa.
#28 Hynkel
#24 Pártete de risa si quieres. No diré aquello de 'quien ríe el último', porque las consecuencias cuando el suflé se desinfle no van a ser precisamente divertidas.

¿Les suena el asuntillo de los cribados de cáncer en Andalucía? NTT Data está detrás de eso. No va a ser un problema de que se abandonen apps para hacer fotopies, va a ser un problema de sistemas que cubren servicios básicos que estarán rotos.

En este sentido tenemos también la última caída de AWS con media internet paralizada por una actualización con una consulta SQL mal hecha.

Que algunos peinamos canas y ya nos conocemos estas filfas.
rojo_separatista #35 rojo_separatista
#28, como si los sistemas operados por humanos fueran completamente eficientes y libres de fallas. Mucha idealización veo que hay.
#37 Hynkel
#35 Confiar en el sistema automático sí que es una idealización. El humano con más o menos esfuerzo puede encontrar su propia pifia o la de otro humano. Comerse el error de un sistema automático es muchísimo más duro.

Por eso la tasa de uso de la IA en grandes empresas ya baja.
#29 morefeo
#9 y #18 a día de hoy la IA no sustituye a un senior, y a saber si lo hará y cuando, yo no apostaría todavía a que no se necesitarán seniors dentro de pocos años
#32 lordban
#29 La principal baza humana de aquí a 10 años será el consumo energético, a corto plazo es imposible construir la generación eléctrica necesaria para sustituir el trabajo humano actual. Pero ten por seguro que por falta de capacidades no será.
#18 lordban
#2 Hoy no hacen falta juniors, mañana no harán falta seniors. La IA mejora día a día.
#33 no_soy_un_bot
#2 la IA de hoy suple a un junior en breve cuando la IA avance despediran a los seniors también
SMaSeR #1 SMaSeR
Pues para llorar fuerte dentro de unos añitos xD.
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Porque se les puede sustituir con más facilidad por una IAg, como se puede comprobar con la miniatura que ilustra el envío.
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
#6 Fíjate en la longitud del brazo del notas del fondo que está despidiendo al joven.

Solo una IA podría manipular las distancias de esa forma.
angelitoMagno #10 angelitoMagno
Por otra parte, SIEMPRE se ha despedido a los jóvenes, ahora va a resultar que hace 4 años si entrabas en una empresa con 24 años ya te quedabas ahí toda la vida {0x1f605}

Los jóvenes siempre han sido los más "despedibles" en cuanto en una empresa van mal dadas, o en cuanto llegan inversores de mierda con un excel que les dice que hay que recortar en personal o no se llega al incremento de beneficos necesario para que los jefazos cobren su bonus.

Los jóvenes no tienen tanta experencia, por lo que son más fácilmente sustituibles y, en el caso de Europa, se pueden despedir con menores indemnizaciones. A los seniors se les prejubila, a los juniors se les despide.
#23 Hynkel
#10 Efectivamente siempre ha sido así.

Pero esto a largo plazo es tirarse las piedras contra el propio tejado. Yo mismo fui "joven" y me comí varios despidos así. Luego, una vez curtido y superados algunos tramos de la "carrera de la rata"... no voy a decir que había hostias por mí, pero sí que la facilidad para coger trabajo me aumentó mucho.

En esa criba despiadada tipo "Juego del Calamar" el problema es que el precio de deshacerte de los que no resisten es que te quedan pocos. Que además de tener la experiencia que necesitas, ya tienen varias cornadas encima y saben cómo se las gastan las empresas. Y no les tiembla la mano para vengarse.
angelitoMagno #30 angelitoMagno
#23 A una empresa le da igual pagar 40000€ brutos a un consultor senior si les genera unos beneficios de 80000€
Ahora, pagar 20000€ a un junior que les genera un beneficio de 18000€, pues están perdiendo dinero.
Herrerii #20 Herrerii *
Los juniors que entra en mi empresa duran 2 meses, y cumplimos horario, se pagan las horas extras, ... pero es que son inútiles como ellos solos, no han aprendido absolutamente nada en sus estudios. Solo saben decir "esto no se hacerlo", se lo explicas y te dicen que es muy difícil.

No es solo que no tengan conocimientos, es que no quieren aprenderlos.

Cuando yo empece te mandaba la consultora de turno a un cliente con un proyecto que llevaba unos años desarrollándose y búscate la vida, aprendi a las malas, ahora intento que los que entran no pasen por lo mismo que pase yo y ni por esas.

Vaya generación viene ...
Priorat #25 Priorat
Pan para hoy y hambre para mañana. Una empresa tiene que tener un balance adecuado de Juniors y seniors.

Si se despiden a los Juniors, dentro de unos años, ¿de donde van a salir los seniors?
