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Un empresario imputado por fraude fiscal y que reside en Dubái ‘custodia’ desde sus depósitos en Gijón parte de las reservas petrolíferas del Estado

Un empresario imputado por fraude fiscal y que reside en Dubái ‘custodia’ desde sus depósitos en Gijón parte de las reservas petrolíferas del Estado

El empresario, nieto del histórico naviero José Maria López Tapia, se enfrenta en España a una petición de 60 años de cárcel por fraude fiscal y pertenencia a organización criminal por su participación en la llamada ‘mafia de la gasolina’. Fue imputado junto a otras 14 personas por haber cometido un fraude fiscal de más de 154 millones de euros en la tributación del IVA a Hacienda. Hamlyn no pudo ser juzgado porque reside en Dubái. La Audiencia Nacional le declaró en rebeldía.

| etiquetas: empresario , imputado , fraude , dubai , reservas , petroleo
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7 comentarios
15 3 0 K 205 actualidad
Nokith #7 Nokith
Me gustaría que le cayera un misilaco de esos y deje un cráter en su puta casa con él dentro, soñar es gratis.
3 K 52
Rogue #4 Rogue
Exprópiese!
2 K 50
Supercinexin #1 Supercinexin *
¿Ese cabezabuque de la foto es el que tiene las reservas petroleras de España en su propiedad??? Parece el facha de mi barrio, con la misma barba y todo.

Exprópiese.
2 K 49
karakol #2 karakol
#1 Nótese como aparta la cabeza en la foto para que se vea bien la marca del coche en el cabezal.

Hay que ser pringao.
4 K 86
sotillo #3 sotillo
#1 Interés nacional, ya están tardando
2 K 43
#5 z1018
Dubai residencia de mafiosos, corruptos y defraudadores fiscales de todo el mundo porque nunca ha preguntado de dónde venía el dinero.
Tampoco tiene tratado de extradición y ahora pretenden que movilicemos nuestra flota para defenderlos, vaya vaya
2 K 38
TipejoGuti #6 TipejoGuti
Este tipo de negocios definen la barrera social, de clase y casta.
Si tú quieres abrir un negocio no cuentas con un contrato previo que te garantice su viabilidad, no puedes contratar con la administración si tienes deudas, si te busca la policía no tienes refugio,...
Pero es muy español eso de tener un empresario fugado, absolutamente encauzado por sobornos a policías y mierdas varias y encima dejar parte de la reserva estratégica nacional en sus manos. ¿Qué problema puede haber?
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menéame