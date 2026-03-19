Un empresario imputado por fraude fiscal y que reside en Dubái ‘custodia’ desde sus depósitos en Gijón parte de las reservas petrolíferas del Estado

El empresario, nieto del histórico naviero José Maria López Tapia, se enfrenta en España a una petición de 60 años de cárcel por fraude fiscal y pertenencia a organización criminal por su participación en la llamada ‘mafia de la gasolina’. Fue imputado junto a otras 14 personas por haber cometido un fraude fiscal de más de 154 millones de euros en la tributación del IVA a Hacienda. Hamlyn no pudo ser juzgado porque reside en Dubái. La Audiencia Nacional le declaró en rebeldía.
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Exprópiese.
Hay que ser pringao.
Tampoco tiene tratado de extradición y ahora pretenden que movilicemos nuestra flota para defenderlos, vaya vaya
Si tú quieres abrir un negocio no cuentas con un contrato previo que te garantice su viabilidad, no puedes contratar con la administración si tienes deudas, si te busca la policía no tienes refugio,...
Pero es muy español eso de tener un empresario fugado, absolutamente encauzado por sobornos a policías y mierdas varias y encima dejar parte de la reserva estratégica nacional en sus manos. ¿Qué problema puede haber?