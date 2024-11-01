edición general
Elon Musk vuelve a cargar contra Sánchez por la regularización de inmigrantes e insiste en que es un "traidor"

"Por supuesto, el sucio Sánchez es un traidor a España", ha criticado el propietario de 'X' a través de un mensaje en esta red social, recogido por Europa Press, en respuesta a un hilo de mensajes sobre el proceso de regularización de extranjeros en España. Musk respondía así a un comentario del británico Stephen Yaxley-Lennon, más conocido como 'Tommy Robinson', quien ha afirmado que el presidente Pedro Sánchez "debería ser arrestado". Robinson ha acompañado esta afirmación con una publicación de la cuenta Visegrád 24.

Comentarios destacados:      
Supercinexin #3 Supercinexin
Fascistas mugiendo. El drogadicto subnormal de Elon, el británico loco éste y los nazionaltarados del Grupo de Visegrado.

Si esa escoria te insulta y te amenaza, sólo significa que lo estás haciendo bien.
15 K 163
Beltenebros #1 Beltenebros
Y lo dice él que es un inmigrante en EEUU. Menudo caradura el neonazi este.
4 K 53
#11 Eukherio
#1 Siempre me ha parecido algo asombroso lo de los inmigrantes antiinmigración. Y seguro que se indignarían al máximo si en su época de recién llegados estuviese por allí un pesado gritándoles que volviesen a su puto país.
0 K 8
ytuqdizes #16 ytuqdizes
#11 prueba a entrar a un país legalmente y con todos los trámites en regla, a currarte la obtención de la nacionalidad, para que luego llegue un subnormal a regularizar a los que se han pasado las leyes y tramites por el arco del triunfo.
0 K 9
#17 Eukherio
#16 No es el caso de Elon Musk. Él trabajó ilegalmente en Estados Unidos. Entró con permiso de estudios, finalmente no se matriculó y se dedicó a montar empresas con el dinero de papá. Ya le sacaron los colores hace un par de años.
0 K 8
#13 fremen11
#1 Un inmigrante con pasta.....no te olvides
0 K 8
#2 kreator
Peasso publicidad que se está pagando el PSOE en X
4 K 41
Arkhan #8 Arkhan
#2 ¿Pagando? Pero si el Melón se la está haciendo gratis.
2 K 32
Alfon_Dc #10 Alfon_Dc *
Se están viniendo cositas..los nazis están desatados, desatados..y ya sabemos cómo acaban estas cosas.
Unos millones de muertos y los nazis de vuelta a sus cuevas, hasta que se olvida de nuevo que el nazismo no trae nada bueno y se pierde la vergüenza , alegalidad mediante.
Por aquí también tenemos mucho ejemplos de nazis defendiendo aberraciones sin cinsecuenciasm
3 K 29
#4 jorgeesc
Un traidor a EEUU o a sudáfrica?
1 K 26
azathothruna #5 azathothruna
#4 Traidor al apartheid que practica varios colonizadores por defecto
0 K 16
Priorat #14 Priorat
Le está haciendo la campaña gratis a Sánchez.
0 K 13
Asimismov #12 Asimismov
Pero, pero si ha sido Musk quien nos ha traído está mierda de X ¿No será él el traidor?
0 K 12
Arkhan #9 Arkhan
Las lágrimas de facha son un sentimiento aún más potente y sincero que una erección.
0 K 11
nemeame #6 nemeame
Ahora Sanchez usará la red social de Musk para criticarle y generarle visitas e ingresos publicitarios. Que se joda Elon y que sufra con el dinero que va a ganar :troll:
0 K 8
#18 Galton
Ladran, luego cabalgamos... Goethe...
0 K 8
#7 user31
El lado correcto de la historia.  media
0 K 7
Juanjolo #15 Juanjolo
Aquí le llamamos felón
0 K 6

