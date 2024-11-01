Elon Musk vuelve a cargar contra Sánchez por la regularización de inmigrantes e insiste en que es un "traidor"

"Por supuesto, el sucio Sánchez es un traidor a España", ha criticado el propietario de 'X' a través de un mensaje en esta red social, recogido por Europa Press, en respuesta a un hilo de mensajes sobre el proceso de regularización de extranjeros en España. Musk respondía así a un comentario del británico Stephen Yaxley-Lennon, más conocido como 'Tommy Robinson', quien ha afirmado que el presidente Pedro Sánchez "debería ser arrestado". Robinson ha acompañado esta afirmación con una publicación de la cuenta Visegrád 24.
| etiquetas: musk , dirty , sánchez , inmigración
Si esa escoria te insulta y te amenaza, sólo significa que lo estás haciendo bien.
Unos millones de muertos y los nazis de vuelta a sus cuevas, hasta que se olvida de nuevo que el nazismo no trae nada bueno y se pierde la vergüenza , alegalidad mediante.
Por aquí también tenemos mucho ejemplos de nazis defendiendo aberraciones sin cinsecuenciasm