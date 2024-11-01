Elon Musk afirmó que ahorrar para la jubilación se vuelve inútil en 10 o 20 años. Según él, no es una especulación, son matemáticas. Musk dijo: “No se preocupen por ahorrar para la jubilación dentro de diez o veinte años. No importará . Hemos superado el punto de inflexión. El ahorro para la jubilación parte de la premisa de que la escasez persistirá. No será así. La IA y la robótica reducen los costos laborales a cero. El costo de vida se desploma...