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Elon Musk afirmó que ahorrar para la jubilación se vuelve inútil en 10 o 20 años

Elon Musk afirmó que ahorrar para la jubilación se vuelve inútil en 10 o 20 años. Según él, no es una especulación, son matemáticas. Musk dijo: “No se preocupen por ahorrar para la jubilación dentro de diez o veinte años. No importará . Hemos superado el punto de inflexión. El ahorro para la jubilación parte de la premisa de que la escasez persistirá. No será así. La IA y la robótica reducen los costos laborales a cero. El costo de vida se desploma...

| etiquetas: elon musk , jubilación , ahorros
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16 comentarios
2 1 1 K 20 actualidad
#11 soberao
La IA y la robótica reduciram costes para esas empresas dueñas de esa tecnología, el resto tendrá que alquilar los servicios de la AI y seguirá pagando como cuando pagaba a los trabajadores. El mantenimiento de los centros de datos de la AI no es barato, incluso supera los gastos de una ciudad media, parece que se ha olvidado de esto.
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#2 Zerjillo
Menudo iluminado: los costes laborales bajan. La conclusión real es que no ganaremos una mierda, no que vamos a vivir mejor sin trabajar. Bueno, el y su estirpe, si.
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vvega #10 vvega
#2 Los intereses de Musk son opuestos (no diferentes, opuestos) a los nuestros, de lo que quiere que hagamos hay que hacer justo lo contrario.
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#13 Zerjillo
#10 totalmente de acuerdo. De lo que diga este tipo, lo contrario.
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#12 username
Vais a trabajar toda vuestra puta vida, ya me encargaré yo de eso- añadio
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Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
No todos tenemos un papá con minas de esmeraldas, mi querido Elon
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SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones *
Para empezar. A sus compañeros ricos y a sus amigos políticos no les interesa una mierda que suceda algo así. Perderían todo el poder que ostentan. Más bien ahorra para la jubilación será imposible porque no podemos ni permitirnos una vivienda en propiedad. La inflación será cada vez más bestia, los recursos del planeta no son infinitos.
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angelitoMagno #5 angelitoMagno *
Musk lleva una temporada defendiendo una renta básica universal.

Y en un mundo con una RBU, pues no harían falta ni pensiones, ni prestaciones por desempleo ni otras rentas similares, pues serían asumidas por la RBU.
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Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#5 un mundo con una RBU de Dinamarca o de Mozambique?
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angelitoMagno #14 angelitoMagno
#8 Pues no se lo que defiende Musk, pero yo defiendo que cada país tuviera una RBU adaptada a su nivel de vida.
Supongo que él pensará lo mismo.
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#16 rbrn
#5 Claro, renta básica para el que haya cotizado durante décadas al máximo, igual que para el que no haya dado un palo al agua en su vida...
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#15 UNX
Lo que diga el vendehumos de Musk es irrelevante.
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loborojo #4 loborojo
Eat the rich
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DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
Resumen, no ahorres para así ser pobre, no poder ayudar a los hijos y tener más esclavos.
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Democrito #3 Democrito
Decir que si los costes laborales bajan a cero, el coste de la vida también lo hará es una especulación muy aventurada, incluso para Musk.
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menéame