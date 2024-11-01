edición general
Elma Saiz denuncia el acoso por redes de Lucía Etxebarría: "Degenerada, psicópata, furcia..."

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, ha respondido a la escritora Lucía Etxebarría después de que esta publicara un mensaje en el que le dedicaba un sinfín de descalificaciones a colación de la subida de la cuota de autónomos. Etxebarría, conocida por sus críticas al Gobierno, compartía una captura de pantalla de una noticia del 20minutos en la que se puede leer el siguiente titular: "La ministra Saiz defiende la subida de la cuota de autónomos: "Estamos ayudando al colectivo a planificar"".

Torrezzno #5 Torrezzno *
#_1 ¿que razonamiento es ese? ¿Si no te gusta lo que el estado hace contigo buscate otra cosa? Eso es ser un lacayo, un ente sin alma, un autómata.

Dice Chomsky:

"Es necesario demostrar la legitimidad de toda forma de autoridad, domino o jerarquía de toda estructura autoritaria: ninguna esta justificada de antemano"

Lo que quiere decir es que siempre tenemos que preguntarnos que formas de autoridad ya no son necesarias. Lo cual implica tener una actitud critica ante estas, como el estado.

Lo que hace Lucia Echeverría está en las antípodas de eso. Es el fruto de años de crispación política y víctima del algoritmo, la cadena mas pesada que se ha inventado para controlar al pueblo
1 K 38
#2 Otrebla8002
La Lucia está bien de la cabeza?
1 K 29
frg #8 frg
#2 Cuando se toma las pastillas sí :troll:
1 K 31
frg #4 frg
Hay que prohibir la IA. Lucía Etxebarria es incapaz de escribir el tuit de la discordia sin un negro (literario) o una IA
1 K 20
MrBorji #9 MrBorji
Si la gente que factura menos de 1000€ al mes pudiera pagar de autónomo algo simbólico, como 50€, se acabaría con bastante economía sumergida, creo yo.
0 K 9
Supercinexin #12 Supercinexin
#9 Si facturas menos de 1000€ al mes quizá deberías replantearte tu modelo de negocio. Ningún autónomo que yo haya conocido jamás ha facturado menos de mil euros al mes, jamás, nunca. Y toda la familia de mi madre son autónomos y PyMEros.
0 K 19
Aperitx #13 Aperitx
#12 Yo he cobrado menos de 1000euros cuando empezaba y varios meses 0 euros y no soy el único en mi entorno.
0 K 7
#7 poxemita
Otro ejemplo de sororidad.
0 K 8
Supercinexin #1 Supercinexin
No hay nada más llorica que un autónomo, y ya los negreros que tienen "empleados" apaga y vámonos.

Al que no le salgan los números, menos llorar y menos criticar "al gobierno" por su modelo de negocio de mierda y más buscarse otra cosa, que la vida es demasiado corta. Si te quedas de autónomo es porque te conviene porque ganas más dinero que de asalariado, si no no serías autónomo. Es tan sencillo como eso, es que no hay más.
4 K -4
#3 fremen11 *
#1 voy a discrepar, hay veces que no te quedan más cojones que ser autónomo, te lo dice uno al que le no quedaron más cojones.
Y luego, te voy a hacer una pregunta, a los autónomos les pagan las vacaciones?? La mayoría se puede permitir el lujo de cogerlas??
Y ya si hablamos de baja laboral y prestación por desempleo, te puedes descojonar.
Los asalariados son recaudadores de impuestos??
3 K 55
Barney_77 #6 Barney_77
#1 Hay tantas cosas que podria decirte de este comentario que no se por donde empezar
0 K 10
Supercinexin #11 Supercinexin
#6 Puedes empezar contándoselas a quien le interesen.
0 K 19
#10 abogado_del_diablo
#1 No hay más... en tu cabeza.
Qué sarta de estupideces, sandeces, cuñadeces y heces en general. Si estás vacilando haz una señal.
0 K 7

