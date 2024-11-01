Elma Saiz denuncia el acoso por redes de Lucía Etxebarría: "Degenerada, psicópata, furcia..."

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, ha respondido a la escritora Lucía Etxebarría después de que esta publicara un mensaje en el que le dedicaba un sinfín de descalificaciones a colación de la subida de la cuota de autónomos. Etxebarría, conocida por sus críticas al Gobierno, compartía una captura de pantalla de una noticia del 20minutos en la que se puede leer el siguiente titular: "La ministra Saiz defiende la subida de la cuota de autónomos: "Estamos ayudando al colectivo a planificar"".