Elma Saiz denuncia el acoso por redes de Lucía Etxebarría: "Degenerada, psicópata, furcia..."

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, ha respondido a la escritora Lucía Etxebarría después de que esta publicara un mensaje en el que le dedicaba un sinfín de descalificaciones a colación de la subida de la cuota de autónomos. Etxebarría, conocida por sus críticas al Gobierno, compartía una captura de pantalla de una noticia del 20minutos en la que se puede leer el siguiente titular: "La ministra Saiz defiende la subida de la cuota de autónomos: "Estamos ayudando al colectivo a planificar"".
| etiquetas: elma saiz , acoso , etxebarria
Dice Chomsky:
"Es necesario demostrar la legitimidad de toda forma de autoridad, domino o jerarquía de toda estructura autoritaria: ninguna esta justificada de antemano"
Lo que quiere decir es que siempre tenemos que preguntarnos que formas de autoridad ya no son necesarias. Lo cual implica tener una actitud critica ante estas, como el estado.
Lo que hace Lucia Echeverría está en las antípodas de eso. Es el fruto de años de crispación política y víctima del algoritmo, la cadena mas pesada que se ha inventado para controlar al pueblo
Al que no le salgan los números, menos llorar y menos criticar "al gobierno" por su modelo de negocio de mierda y más buscarse otra cosa, que la vida es demasiado corta. Si te quedas de autónomo es porque te conviene porque ganas más dinero que de asalariado, si no no serías autónomo. Es tan sencillo como eso, es que no hay más.
Y luego, te voy a hacer una pregunta, a los autónomos les pagan las vacaciones?? La mayoría se puede permitir el lujo de cogerlas??
Y ya si hablamos de baja laboral y prestación por desempleo, te puedes descojonar.
Los asalariados son recaudadores de impuestos??
Qué sarta de estupideces, sandeces, cuñadeces y heces en general. Si estás vacilando haz una señal.