edición general
5 meneos
20 clics
Elisa Mouliaá desvela que Sumar ha sufragado “de forma significativa” los costes de su proceso contra Errejón

Elisa Mouliaá desvela que Sumar ha sufragado “de forma significativa” los costes de su proceso contra Errejón

La actriz, que denunció al expolítico por agresión sexual, afirma que se trata de un “gesto” que “evidencia la responsabilidad política que debería asumirse de forma generalizada”

| etiquetas: elisa mouliaá , errejón , sumar
4 1 0 K 56 actualidad
8 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
Barney_77 #2 Barney_77
De esta señora no me creo nada.
6 K 84
Pertinax #4 Pertinax *
Les está leyendo la matrícula.
2 K 36
#3 Grahml *
Durante un segundo, haciendo scroll, he asociado este comentario destacado de otra noticia al títular de esta.

:shit:  media
1 K 26
ochoceros #8 ochoceros
Pensaba que iban a estar más reñidas las respuestas xD  media
0 K 11
mamoncete #5 mamoncete
Al gafillas se le querían quitar del medio y han aprovechado, si es verdad, que esta muchacha tampoco es que se muy de fiar.
:popcorn:
0 K 7
salchipapa77 #6 salchipapa77
Es de coña todo esto
0 K 7
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Lo que no entiendo como puede dan pábulo a gente así desde el periodismo sin tener al menos una verificación de algún tutor legal
0 K 7
Druidaferal #1 Druidaferal
Que gilipollez
0 K 6

menéame