Elisa Mouliaá desvela que Sumar ha sufragado “de forma significativa” los costes de su proceso contra Errejón
La actriz, que denunció al expolítico por agresión sexual, afirma que se trata de un “gesto” que “evidencia la responsabilidad política que debería asumirse de forma generalizada”
elisa mouliaá
errejón
sumar
#2
Barney_77
De esta señora no me creo nada.
6
K
84
#4
Pertinax
*
Les está leyendo la matrícula.
2
K
36
#3
Grahml
*
Durante un segundo, haciendo scroll, he asociado este comentario destacado de otra noticia al títular de esta.
1
K
26
#8
ochoceros
Pensaba que iban a estar más reñidas las respuestas
0
K
11
#5
mamoncete
Al gafillas se le querían quitar del medio y han aprovechado, si es verdad, que esta muchacha tampoco es que se muy de fiar.
0
K
7
#6
salchipapa77
Es de coña todo esto
0
K
7
#7
CharlesBrowson
Lo que no entiendo como puede dan pábulo a gente así desde el periodismo sin tener al menos una verificación de algún tutor legal
0
K
7
#1
Druidaferal
Que gilipollez
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
