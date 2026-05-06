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Se elevan a ocho los contagiados por hantavirus tras un nuevo caso detectado en Suiza

Se elevan a ocho los contagiados por hantavirus tras un nuevo caso detectado en Suiza

El paciente, hospitalizado en Zúrich, había regresado recientemente tras viajar en el crucero 'Hondius'. Las autoridades de Suiza han confirmado un caso de hantavirus en su país, en plena crisis sanitaria por un brote de este patógeno en el crucero Hondius. El hombre se encuentra ingresado en Zúrich, donde recibe atención médica. El paciente ha sido aislado, y los laboratorios han confirmado que el virus pertenece a la cepa Andes, presente en América del Sur y también confirmada en otros siete casos detectados a bordo del crucero.

| etiquetas: hantavirus , 8 contagiados , nuevo , caso , detectado , suiza
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30 comentarios
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Comentarios destacados:      
DrEvil #2 DrEvil
Corred a comprar acciones Kimberly-Clark, dueña de Scottex.
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#6 Martillo_de_Herejes
#2 Y de Endesa, que si nos encierran habrá que tirar de aire acondicionado.
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taSanás #12 taSanás
#2 cierto, si nos confinan, el tiempo habrá que matarlo a base de pajas.
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Pacman #1 Pacman
- Otra vez, Fali?
- Otra vez, quillo, otra vez.
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josde #26 josde
De todas formas ha habido un poco de dejadez, el primer caso con dolor de cabeza y diarrea fue 6 de abril ya a bordo del barco.
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josde #16 josde
El hantavirus esta provocada por virus ARN, según el Ministerio de Salud de Argentina y su medio de contagio es por aerosoles de excreciones de roedores infectados.
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josde #25 josde
#24 En argentina es muy frecuente.
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shinjikari #27 shinjikari
#25 Si, lo es. Bastante. Es lógico, tienen ratones colilargos, que son los principales portadores del virus.
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capitan__nemo #30 capitan__nemo
"cepa Andes"
No son cepas, son virus diferentes del tipo hantavirus.
Están:
Hantaan virus
Puumala virus
Sin Nombre virus
Andes virus
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shinjikari #19 shinjikari *
#18 No hay 8 casos en Suiza. Lea, por Dios.
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shinjikari #8 shinjikari
Según la Oficina Federal de Salud Pública, los casos de hantavirus en Suiza son extremadamente raros en el país, ya que se han detectado no más de media docena cada año
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#18 asgard_gainsborough
#8 Pues ocho ya es más que media docena
Además, a mí no me importan los casos que se detectan típicamente al año, sino los que se empiezan a detectar ahora. También en el COVID nos dijeron el 8M que no nos preocupáramos, que había sólo unos cuantos casos, y mira cómo estábamos a la semana siguiente.
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josde #21 josde
#8 Pues en Argentina tienen detectadas y reconocidos dos cepas de hantavirus, variante Andes y Laguna Negra y ademas otros que aun no están reconocidos.
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shinjikari #24 shinjikari
#21 Bien. O mal, depende. ¿Y?
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Imag0 #23 Imag0
Ah shit, here we go again...  media
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devilinside #29 devilinside
#28 Habrá que ver las medidas concretas que se tomen. La cuarentena me parece lógica
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Doctorow #14 Doctorow *
Ratas del aireee! Fueraaa!!  media
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CharlesBrowson #20 CharlesBrowson
eso los argentos que no les llega para la carne de empanadas y ya la estan haciendo de rata, seguro, por ahi lei que ya la cascaron en un año 30, una cepa de allá
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FunFrock #5 FunFrock
¿Han buscado ya al Policia Nacional que jubilaron por comprar más mascarillas y guantes en el covid?
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josde #9 josde
#5 Aldama ahora no puede es de los buenos y Villarejo ya tiene que ir a la cárcel.
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Fariseo #4 Fariseo
"Cepa Andes"? :calzador: Otro éxito de Milei?
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josde #10 josde
#4 Son argentinos los pasajeros.
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#3 maxella
Que lo envíen a Tenerife que no tiene unidades especializadas en este tipo de infecciones, cuando en otros lugares del país sí las hay, entiendo que es por humanidad, pero nos hace sentirnos como la colonia que muchos apelan que hemos sido siempre.
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devilinside #7 devilinside
#3 Bueno, el barco está más cerca de Canarias que de Santander, Sevilla, Málaga, Valencia, Barcelona o Madrid, que son las ciudades con hospitales que tienen unidad de enfermedades contagiosas. Tiene cierta lógica que lleven a pasaje y marinería a Canarias y que en el hospital que sea de allí monten una unidad provisional
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josde #11 josde
#7 Y mas cerca de Marruecos todavía.
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devilinside #13 devilinside
#11 Bueno, por motivos técnicos (calidad del sistema sanitario, supongo) igual no podría ser, En cuanto a la distancia con Marruecos valdría tu argumento si no fuera porque lo que está más cerca es el Sáhara Occidental, en que no me quiero ni imaginar las condiciones de sus centros hospitalarios. La ciudad más grande y con más posibilidades de tener mejores hospitales (a nivel marroquí) si no estoy equivocado sería Agadir, que está más lejos que las Canarias. Además tenemos el pequeño detalle de que precisamente el destino final del crucero era Canarias. Si añades que la consignataria del barco y la OMS han pedido Canarias, lo tienes hecho
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#15 maxella
#7 entiendo lo que dices. Pero también demuestra algo, la necesidad de contar con instalaciones adecuadas en la isla para este tipo de situaciones, cuando la atención a la ciudadanía se encuentra, de ordinario, muy tensionada.
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devilinside #17 devilinside
#15 Eso me parece razonable, sobre todo teniendo en cuenta en mi inculta opinión, que una epidemia en una isla puede ser más problemática que en un continente
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placeres #22 placeres *
#7 Ha cruzado con gente enferma medio atlántico desde el Sur de Argentina.. no veo mucha diferencia entre atracar en canarias o unos días después en la península en un puerto con mejores medios para este tipo de crisis. pero que le vamos hacer.
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#28 pacorapvalle
#7 yo abogó más por hacer una cuarentena a todos los de ese barco hasta que se descarte que no hay riesgo, pero si los traemos a tierra ya será más difícil tenerlos localizados. Los más graves pueden ser llevados a unidades especializadas, pero dejar que desembarquen todos me parece un poco precipitado aún.
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menéame