Se elevan a ocho los contagiados por hantavirus tras un nuevo caso detectado en Suiza

El paciente, hospitalizado en Zúrich, había regresado recientemente tras viajar en el crucero 'Hondius'. Las autoridades de Suiza han confirmado un caso de hantavirus en su país, en plena crisis sanitaria por un brote de este patógeno en el crucero Hondius. El hombre se encuentra ingresado en Zúrich, donde recibe atención médica. El paciente ha sido aislado, y los laboratorios han confirmado que el virus pertenece a la cepa Andes, presente en América del Sur y también confirmada en otros siete casos detectados a bordo del crucero.