Se elevan a ocho los contagiados por hantavirus tras un nuevo caso detectado en Suiza

El paciente, hospitalizado en Zúrich, había regresado recientemente tras viajar en el crucero 'Hondius'. Las autoridades de Suiza han confirmado un caso de hantavirus en su país, en plena crisis sanitaria por un brote de este patógeno en el crucero Hondius. El hombre se encuentra ingresado en Zúrich, donde recibe atención médica. El paciente ha sido aislado, y los laboratorios han confirmado que el virus pertenece a la cepa Andes, presente en América del Sur y también confirmada en otros siete casos detectados a bordo del crucero.
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- Otra vez, quillo, otra vez.
No son cepas, son virus diferentes del tipo hantavirus.
Están:
Hantaan virus
Puumala virus
Sin Nombre virus
Andes virus
Además, a mí no me importan los casos que se detectan típicamente al año, sino los que se empiezan a detectar ahora. También en el COVID nos dijeron el 8M que no nos preocupáramos, que había sólo unos cuantos casos, y mira cómo estábamos a la semana siguiente.