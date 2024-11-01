Elefante enloquece y mata a su cuidador durante festejos de un festival religioso en India; destruyó coches y todo a su paso en una furia incontrolable  

Un elefante que participaba en una ceremonia religiosa en el sur de la India sembró el caos tras liberarse de sus cadenas, provocando la muerte de un hombre, dejando al menos un herido y causando cuantiosos daños materiales en los alrededores del templo Kidangoor Subramanya Swamy, en la ciudad de Angamaly, estado de Kerala. El animal, identificado como "Mayyanad Parthasarathy", había sido llevado al recinto religioso para recibir una bendición como parte de las celebraciones del festival local. Minutos después de su llegada, rompió sus atadu...