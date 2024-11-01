El No-nobel de Trump  

La estrategia de "enterrar" una mierda con otra mayor y de tapar un bulo con otro para que sea imposible seguirlo la aprendió del que fue su abogado, Roy Cohn (1927-1986), al que Donald Trump llamaba "su segundo padre". Fue su asesor legal durante los 70 y los 80 y una de las figuras más siniestras de la política estadounidense, conocido por distintos asuntos turbios como sus intercambios de favores con mafiosos, pero sobre todo por su papel activo en el Macartismo. Como recuerda el periodista David Cay Johnston, autor del libro "The Making of