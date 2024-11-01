“¿Por qué el ejército más poderoso del mundo está rogando ayuda?”: Oficial iraní arremete contra Trump

"Trump se estaba arriesgando a sí mismo cuando dijo: 'Nuestro ejército es el ejército más poderoso del mundo'", afirmó Kowsari, que luego se justificó con la siguiente pregunta: "Entonces, ¿por qué se encuentra en esta situación de rogar a otros países que le abran el camino?". El comandante sostuvo además que, aunque los rivales de Irán conocen a sus figuras políticas, no tienen información precisa sobre su producción militar ni sobre sus arsenales.
| etiquetas: trump , eeuu , irán , ejército , poderoso , ormuz
A pesar de ganar guerras todos los días, hacen como los del fútbol, ya pensando en ganar el siguiente partido. Esta semana ya llevan 3 guerras ganadas, no paran, menuda racha!
Y por supuesto, todo gracias al infalible liderazgo de Trump!
Ahí va! Otra guerra ganada! La 4a ya!