edición general
17 meneos
45 clics

“¿Por qué el ejército más poderoso del mundo está rogando ayuda?”: Oficial iraní arremete contra Trump

"Trump se estaba arriesgando a sí mismo cuando dijo: 'Nuestro ejército es el ejército más poderoso del mundo'", afirmó Kowsari, que luego se justificó con la siguiente pregunta: "Entonces, ¿por qué se encuentra en esta situación de rogar a otros países que le abran el camino?". El comandante sostuvo además que, aunque los rivales de Irán conocen a sus figuras políticas, no tienen información precisa sobre su producción militar ni sobre sus arsenales.

| etiquetas: trump , eeuu , irán , ejército , poderoso , ormuz
14 3 2 K 169 actualidad
6 comentarios
14 3 2 K 169 actualidad
jm22381 #1 jm22381
La peor fase de las guerras de 3 días son los 2 primeros años...
7 K 103
Priorat #2 Priorat
#1 Y si no que se lo cuenten a Putin. Y está va camino de lo mismo. Es un clásico de los tiramos. Tienen el ego tan inflado que piensan que lo suyo es super chachi mega guay.
2 K 35
karakol #3 karakol
Si Los IraNies te Vasilanh, tU Te cAllah y lo asiMila.
0 K 20
Priorat #4 Priorat
No hace falta que entréis en la noticia. Dice lo mismo que titular y entradilla. No hay nada más.
1 K 19
#6 meneandotela *
#4 fuerte mierda de noticia, casi es más corta que la entradilla
0 K 6
calde #5 calde
Porque son así de ambiciosos.

A pesar de ganar guerras todos los días, hacen como los del fútbol, ya pensando en ganar el siguiente partido. Esta semana ya llevan 3 guerras ganadas, no paran, menuda racha! :-O

Y por supuesto, todo gracias al infalible liderazgo de Trump! :roll:

Ahí va! Otra guerra ganada! La 4a ya!

:popcorn:
0 K 17

menéame