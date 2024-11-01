“¿Por qué el ejército más poderoso del mundo está rogando ayuda?”: Oficial iraní arremete contra Trump

"Trump se estaba arriesgando a sí mismo cuando dijo: 'Nuestro ejército es el ejército más poderoso del mundo'", afirmó Kowsari, que luego se justificó con la siguiente pregunta: "Entonces, ¿por qué se encuentra en esta situación de rogar a otros países que le abran el camino?". El comandante sostuvo además que, aunque los rivales de Irán conocen a sus figuras políticas, no tienen información precisa sobre su producción militar ni sobre sus arsenales.