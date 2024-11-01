EHuanglu, director y experto en IA, asustado ante el avance de Seedance 2: “Esto puede borrar oficios enteros del cine” - Meristation

Hay un tipo de miedo en el sector audiovisualque no nace de una mala crítica, ni del presupuesto: nace de ver una herramienta hacer, en segundos, lo que antes era una cadena de manos, de oficios y de tiempos. Eso es, exactamente, lo que describe Ehuanglu (director y divulgador de herramientas de Inteligencia Artificial) en una publicación que se ha viralizado alrededor de Seedance 2.0, un modelo de generación de vídeo que, a su juicio, marca un antes y un después.