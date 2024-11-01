EHuanglu, director y experto en IA, asustado ante el avance de Seedance 2: “Esto puede borrar oficios enteros del cine” - Meristation

Hay un tipo de miedo en el sector audiovisualque no nace de una mala crítica, ni del presupuesto: nace de ver una herramienta hacer, en segundos, lo que antes era una cadena de manos, de oficios y de tiempos. Eso es, exactamente, lo que describe Ehuanglu (director y divulgador de herramientas de Inteligencia Artificial) en una publicación que se ha viralizado alrededor de Seedance 2.0, un modelo de generación de vídeo que, a su juicio, marca un antes y un después.
No dudo que la inmensa mayoría de personas no le hagan asco a ver los vengadores 10 hecha con IA, al igual que la mayoría de personas comen fast food pensando que es comida real.
Pero siempre quedará gente que prefiera ver actuar a otros seres humanos que viven, sienten y padecen, con los que puedan empatizar.
(Dos comentarios y ya se ven las dos posturas)
Y eso está bien, si alguien prefiere pagar más por algo que percibe como un valor añadido no veo porqué no debería hacerlo.
Pero igual que la fotografía o los sintetizadores, un nuevo avance traerá muchas nuevas posibilidades. Y a la vez dejará de ser necesaria gente en las mismas cantidades que antes.
No creo que sean dos posturas antagonistas, sino complementarias.
Se abre un mundo nuevo de posibilidades.
Claro, los que están acojonaos son los que hasta ahora eran imprescindibles.
Pero a los demás nos trae muchas ventajas.
Pronto cualquiera con una buena idea podrá hacer una peli sin apenas gasto.
No habrá que pedir subvenciones públicas para dar rienda suelta a tu arte...