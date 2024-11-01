edición general
Egipto e Irán presentan una queja ante la FIFA tras la coincidencia de un partido del Mundial con el evento del Orgullo de Seattle [Ing]

Egipto e Irán presentan una queja ante la FIFA tras la coincidencia de un partido del Mundial con el evento del Orgullo de Seattle [Ing]

El sorteo de la Copa del Mundo de la semana pasada para las primeras rondas emparejó a Irán y Egipto en el Grupo G, y el partido se jugará en el Estadio de Seattle el 26 de junio, con los organizadores locales planeando un «momento para mostrar y celebrar a las comunidades LGBTQIA+».

10 comentarios
GanaderiaCuantica
Es una falta de respeto hacia esos países. Y encima en el grupo G de “Gay”!
3
devilinside
#4 Que se Godan
1
Sawyer76
Aquí se pude ver lo compatible que es esa cultura con Occidente.
2
JanSmite
Iba a ponerla en humor, jajajaja

Por cierto, relacionada:

www.meneame.net/story/egipto-iran-jugaran-partido-orgullo-lgtbiq-proxi
1
rar
#1 Es que es para reírse. O para llorar, más bien.
1
vGeeSiz
Yo creo que financiandoles cosas, como el metro en Egipto se volverán conscientes y sensibles a esa temática
1
azathothruna
Va a ser gracioso
0
Un_señor_de_Cuenca
Hombre, es que es para protestar. Todavía se cuela un intolerante de estos en el desfile LGTB y les increpa.
Nada, que se queden en sus países, así se evitan conflictos.
0
Suleiman
Con un buen soborno, Trump lo cambia....
0
pedrobotero
Pues ya saben lo que tienen que hacer, no participar
0

