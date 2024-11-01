Egipto e Irán presentan una queja ante la FIFA tras la coincidencia de un partido del Mundial con el evento del Orgullo de Seattle [Ing]

El sorteo de la Copa del Mundo de la semana pasada para las primeras rondas emparejó a Irán y Egipto en el Grupo G, y el partido se jugará en el Estadio de Seattle el 26 de junio, con los organizadores locales planeando un «momento para mostrar y celebrar a las comunidades LGBTQIA+».
Nada, que se queden en sus países, así se evitan conflictos.