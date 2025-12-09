Egipto e Irán jugarán el Partido del Orgullo LGTBIQ+ del próximo mundial

La ciudad de Seattle acogerá un encuentro entre dos países donde la homosexualidad está perseguida y en el caso de Irán castigada incluso con la pena de muerte. Se trata de un gesto inédito en el torneo que contrasta con la represión a esta comunidad en los últimos países que lo han organizado, como Rusia o Catar. Seattle fue una de las primeras ciudades en permitir el matrimonio igualitario y en desarrollar leyes contra la discriminación y para proteger los derechos de las personas trans.