Egipto e Irán jugarán el Partido del Orgullo LGTBIQ+ del próximo mundial

La ciudad de Seattle acogerá un encuentro entre dos países donde la homosexualidad está perseguida y en el caso de Irán castigada incluso con la pena de muerte. Se trata de un gesto inédito en el torneo que contrasta con la represión a esta comunidad en los últimos países que lo han organizado, como Rusia o Catar. Seattle fue una de las primeras ciudades en permitir el matrimonio igualitario y en desarrollar leyes contra la discriminación y para proteger los derechos de las personas trans.

Cuñado #1 Cuñado
EE. UU e Israel juzgarán el partido contra el racismo.
JuanCarVen #2 JuanCarVen
#1 Y después contra el genocidio.
Paracelso #4 Paracelso
Me extraña muchísimo esto, y aun más que se retransmita en su país o que admitan que es un partido LGTBIQ+
#5 Khanbaliq
Yo lo hubiera puesto en un supuesto RUSIA-HUNGRIA pero no está mal tirado.
Bowsers #3 Bowsers
La FIFA haciendo el ridículo una vez más.
