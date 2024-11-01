edición general
EEUU y la UE acuerdan su primer plan de acción sobre el comercio de minerales críticos para hacer frente a China

EEUU y la Unión Europea (UE) han anunciado este miércoles el primer plan de acción entre ambos para cooperar en el suministro de materias primas críticas. El objetivo es hacer frente a la competencia de China, que puede ofrecer precios mucho más bajos que otras potencias para estos minerales.

Veelicus #1 Veelicus
Seguimos sin aprender... EEUU no es fiable cojones ya! ( que diria el otro)
5 K 55
#3 Dav3n
#1 Están desesperados y por una vez voy a darle la razón a Rutte: sin EEUU poca presión puede ejercer la UE, no tenemos ni media hostia.

Europa no tiene energia, no tiene recursos estratégicos y ha vaciado los arsenales para reventarlos en Ucrania.
0 K 12
Malinke #4 Malinke
#3 pero volvemos con el que nos pega las hostias.
Podemos relacionarnos con China que las relaciones no son de vasallaje. También con EEUU, pero de tú a tú, no con vasallaje.
1 K 20
#6 lordban
#4 No puedes pedirle a un vasallo no ser vasallo. La cúpula de EEUU está totalmente comprometida, vendida y controlada.
0 K 5
Malinke #9 Malinke
#6 hablaba de la UE.
Podemos negociar con China o EEUU para asegurarnos nuestros intereses, pero no ir al rabo de EEUU, para perjudicar a China por los intereses de EEUU.
EEUU está acostumbrado al vasallaje y la UE debería perder la costumbre de hacer de vasalla.
Deberíamos tener el estatus de EEUU, China o Rusia y no parecemos a Japón o Corea del Sur.
0 K 12
Supercinexin #2 Supercinexin
Menos mal que están los Estados Unidos para comerciar con nosotros y protegernos del malvado imperialismo invasor ¡Chino!
2 K 35
alehopio #7 alehopio
Es decir, les compraremos los minerales estratégicos a Estados Unidos después de que ellos los compren a China, a un precio más caro que si los comprásemos directamente a China. Porque ellos invocan la sacrosanta "seguridad nacional" para adaptar los supuestos embargos a su conveniencia.

Es como ahora con el gas, dejamos de comprar gas ruso para hacer fertilizantes y le compramos el gas a los Estados Unidos. Mientras, ellos le compran los fertilizantes a Rusia porque les sale más…   » ver todo el comentario
1 K 21
Pepeolobo #10 Pepeolobo
El objetivo es hacer frente a la competencia de China, que puede ofrecer precios mucho más bajos que otras potencias para estos minerales.

Entonces el acuerdo es para comprarlos más caros?
1 K 9
#11 pirat
úlcera se esfuerza intensamente en perjudicarnos.
0 K 8
#5 DotorMaster
Señora, se equivoca usted de enemigo.
0 K 6
estemenda #8 estemenda
#5 El enemigo puede estar más claro o menos, pero el amo está clarísimo.
0 K 11

