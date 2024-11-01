EEUU y la UE acuerdan su primer plan de acción sobre el comercio de minerales críticos para hacer frente a China

EEUU y la Unión Europea (UE) han anunciado este miércoles el primer plan de acción entre ambos para cooperar en el suministro de materias primas críticas. El objetivo es hacer frente a la competencia de China, que puede ofrecer precios mucho más bajos que otras potencias para estos minerales.
| etiquetas: europa , ue , eeuu , trump , japon , china , mineral , acuerdo
Europa no tiene energia, no tiene recursos estratégicos y ha vaciado los arsenales para reventarlos en Ucrania.
Podemos relacionarnos con China que las relaciones no son de vasallaje. También con EEUU, pero de tú a tú, no con vasallaje.
Podemos negociar con China o EEUU para asegurarnos nuestros intereses, pero no ir al rabo de EEUU, para perjudicar a China por los intereses de EEUU.
EEUU está acostumbrado al vasallaje y la UE debería perder la costumbre de hacer de vasalla.
Deberíamos tener el estatus de EEUU, China o Rusia y no parecemos a Japón o Corea del Sur.
Es como ahora con el gas, dejamos de comprar gas ruso para hacer fertilizantes y le compramos el gas a los Estados Unidos. Mientras, ellos le compran los fertilizantes a Rusia porque les sale más… » ver todo el comentario
Entonces el acuerdo es para comprarlos más caros?