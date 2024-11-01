edición general
EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz

Estados Unidos le ofrece a Ucrania garantías de seguridad por un período de 15 años como parte de un plan de paz propuesto, dijo el lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, aunque expresó que preferiría un compromiso estadounidense de hasta 50 años para disuadir a Rusia de futuros intentos de apoderarse de tierras de su vecino por la fuerza. "Sin garantías de seguridad, de manera realista, esta guerra no terminará", dijo Zelenskyy

#3 Dav3n
"Sin garantías de seguridad, de manera realista, esta guerra no terminará", dijo Zelenskyy

Claro que sí, wapi, solo hay que ver la demografía actual de Ucrania, lo bien que van las finanzas, las pocas deserciones, la ínfima cantidad de bajas (38K según dijo el lisensiado en chorradas), etc.

Cada día que pasa es peor para Ucrania y este payaso sigue como si tuviera el control de la situación...

Y Europa endeudándose para sostener una guerra perdida...

Cosas veredes, hamiguis.
2 K 37
Suigetsu #5 Suigetsu *
#3 Me da la sensación que Ucrania está tan enmierdada que el status quo actual le beneficia más que un futuro muy incierto.
El estado funciona gracias a estar financiado por la UE y la OTAN. Tienen a los nazis atrincherados en el frente donde no molestan.
A la que acabe la guerra tocará reconstruir todo un país en ruinas cuando tienes a toda la población trabajando en Europa y con pocas ganas de volver... Gente que se ha dejado la vida durante 4-5 años en el frente van a volver a la vida…   » ver todo el comentario
1 K 14
suppiluliuma #4 suppiluliuma
Zazis de MNM: Cada día que pasa es peor para Ucrania. ¡Ucrania, tienes que rendirte! ¡Hazlo ya! ¿Por qué no puedes rendirte? Joder, a ver si te rindes. ¡Porfa, porfa, porfa! ¡Ríndete de una vez! ¿Por qué no lo haces? ¿Es Biden, verdad? ¡Lo sabia! ¡Putos jójols de mierda! ¡Rendíos u os materemos a todos! ¡Hijos de putaaaaaaaaaaaaaaaaa!
2 K 30
#9 Dav3n
#4 Ya no te votas con la cuenta de Santi Heil Hitler? xD

Dios santo bendito, qué matraca con el spamm.

Entre Elenita y tú podéis llevar una granja de bots sin problemas eh?

Bucha Bucha Bucha y tiro porque me Bucha xD xD xD

Venga, ánimo, que los rusos van en burro y atacan con palas xD
0 K 11
antesdarle #1 antesdarle *
Ya me veo a Trump pensando “como si quieres 100 años papu, no estaré yo aquí xD” Que entiendo que así funciona la geopolítica pero es ridículo que Trump esté al mando de la negociación. No había nadie mejor preparado?
2 K 28
#2 kaos_subversivo
Zelenskyy se debe pensar que esta en posicion de pedir xD

Pagafantas
0 K 11
#6 Abril_2025 *
No hace falta, Rusia nunca invadiría Ucrania.

Recordad que todos los propagandistas rusos de meneame repetían eso cuando Putin movilizaba el ejercito en la frontera y los servicios de inteligencia decían que la invasión era inminente.
0 K 11
Don_Pixote #8 Don_Pixote
15 años debe ser lo que Putin le ha comentado por teléfono que le va costar remplazar todas las campas soviéticas
0 K 8
Andreham #7 Andreham
15 años, lo justito para que crezca una nueva remesa de carne fresca que mandar al picadero y volver a vender armas.

Que no pare la cosa, que hay filón.

Y aquí los de siempre, a sueldo o simplemente malvados, deseando que siga el asunto.
0 K 7

