EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz

Estados Unidos le ofrece a Ucrania garantías de seguridad por un período de 15 años como parte de un plan de paz propuesto, dijo el lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, aunque expresó que preferiría un compromiso estadounidense de hasta 50 años para disuadir a Rusia de futuros intentos de apoderarse de tierras de su vecino por la fuerza. "Sin garantías de seguridad, de manera realista, esta guerra no terminará", dijo Zelenskyy