EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz

Estados Unidos le ofrece a Ucrania garantías de seguridad por un período de 15 años como parte de un plan de paz propuesto, dijo el lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, aunque expresó que preferiría un compromiso estadounidense de hasta 50 años para disuadir a Rusia de futuros intentos de apoderarse de tierras de su vecino por la fuerza. "Sin garantías de seguridad, de manera realista, esta guerra no terminará", dijo Zelenskyy
| etiquetas: eeuu , ucrania , garantía
Claro que sí, wapi, solo hay que ver la demografía actual de Ucrania, lo bien que van las finanzas, las pocas deserciones, la ínfima cantidad de bajas (38K según dijo el lisensiado en chorradas), etc.
Cada día que pasa es peor para Ucrania y este payaso sigue como si tuviera el control de la situación...
Y Europa endeudándose para sostener una guerra perdida...
Cosas veredes, hamiguis.
El estado funciona gracias a estar financiado por la UE y la OTAN. Tienen a los nazis atrincherados en el frente donde no molestan.
A la que acabe la guerra tocará reconstruir todo un país en ruinas cuando tienes a toda la población trabajando en Europa y con pocas ganas de volver... Gente que se ha dejado la vida durante 4-5 años en el frente van a volver a la vida… » ver todo el comentario
Dios santo bendito, qué matraca con el spamm.
Entre Elenita y tú podéis llevar una granja de bots sin problemas eh?
Bucha Bucha Bucha y tiro porque me Bucha
Venga, ánimo, que los rusos van en burro y atacan con palas
Pagafantas
Recordad que todos los propagandistas rusos de meneame repetían eso cuando Putin movilizaba el ejercito en la frontera y los servicios de inteligencia decían que la invasión era inminente.
Que no pare la cosa, que hay filón.
Y aquí los de siempre, a sueldo o simplemente malvados, deseando que siga el asunto.