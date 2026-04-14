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EEUU inunda de armas Oriente Medio durante la “tregua“

EEUU inunda de armas Oriente Medio durante la “tregua“

El envío de hasta 11.000 toneladas de armamento en solo seis días triplica la ayuda militar enviada durante los meses de guerra abierta, apuntando a preparativos para una nueva ofensiva. Entre el 7 y el 12 de abril de 2026, el Ejército de Estados Unidos ha ejecutado una operación logística aérea sin precedentes en Asia Occidental y el Golfo Pérsico.

| etiquetas: eeuu , irán , tregua , alto el fuego , armas , guerra
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 Pitchford
Creo que está bastante claro que este alto el fuego era simplemente una parada técnica para restablecer el estado de los arsenales de EEUU en la zona. Lo de negociar era un paripé.
27 K 280
tul #4 tul
#1 una vez mas
8 K 102
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Pues claro, es lo normal durante una tregua o alto el fuego.
O acaso pensabas que Irán no se está rearmando en este tiempo.
0 K 14
#9 Pitchford
#8 No sé si tendrá capacidad productiva suficiente tras los bombardeos. Reparar túneles y lo que hayan podido seguro que sí.
1 K 29
#18 NO86
#9 Yo espero que los drones y misiles iraníes se fabriquen bajo tierra y estén a todo trapo.
2 K 34
sotillo #12 sotillo
#8 Pero si Irán está al borde del colapso, que lo ha dicho Trump
Con todo, si viviera en los países del golfo pensaría en salir de allí cuanto antes
Coño, que tenemos allí al Emérito
2 K 31
makinavaja #16 makinavaja
#12 El emerito ahora está entre Paris y España... huye como las ratas del follón... :troll: :troll: :troll:
3 K 52
sotillo #19 sotillo
#16 No si ya me extrañaba a mí con lo “familia de roedores “ que parece
0 K 10
Supercinexin #15 Supercinexin
#1 Los iraníes también lo saben.
1 K 38
aupaatu #2 aupaatu
Por si alguien dudaba que la tregua era un rearme y que las conversaciones , otra más de lo mismo, de elegido para gobernar el universo y más allá ,por el Yavé alias el promotor divino.
8 K 95
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#2 Es para ganar tiempo porque el portaaviones USS George H.W. Bush está dando la vuelta a África por no pasar por el Mar Rojo. xD

El portaaviones USS George H.W. Bush navega frente a las costas de África mientras se dirige a Oriente Medio para incorporarse a la Operación Epic Fury, según dos funcionarios estadounidenses. La inusual ruta del Bush —navegando alrededor del Cuerno de África en lugar de atravesar el Mediterráneo— indica que el buque busca evitar el mar Rojo

www.wsj.com/livecoverage/iran-us-cease-fire-talks-stalled-2026/card/u-
1 K 35
makinavaja #17 makinavaja
#11 TIene una lavanderia sensible, parece ser... :troll: :troll: :troll:
1 K 29
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
A esto el PP seguro que no lo llama "tregua trampa", para ellos es "el faro del mundo libre".
2 K 29
sotillo #13 sotillo
#5 ¿El Emérito sigue allí o ya está de regatas? Ayuso mira que te quedas sin rey auténtico
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MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#13 ¿No estaba por Francia recibiendo premios? Algo así salió por aquí hace poco.
0 K 16
ombresaco #3 ombresaco
No sé cómo calificar la idea de negociar con alguien cuya máxima es "la única forma de ganar es que pierda la otra parte"
2 K 24
#10 Cuchifrito
#3 Es más bien, la única forma de ganar es que seas mi esclavo permanente, como en Venezuela vamos.
2 K 30
#7 Sacapuntas
Estoy seguro que del otro lado también ha habido mucho tráfico: menea.me/2hbae
0 K 11
#6 j3j3j3j3
habran quitado las lavanderia no? porque por lo visto daban problemas , en barcos , en aviones , en tanques , etc etc
0 K 8

menéame