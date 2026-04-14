EEUU inunda de armas Oriente Medio durante la “tregua“

El envío de hasta 11.000 toneladas de armamento en solo seis días triplica la ayuda militar enviada durante los meses de guerra abierta, apuntando a preparativos para una nueva ofensiva. Entre el 7 y el 12 de abril de 2026, el Ejército de Estados Unidos ha ejecutado una operación logística aérea sin precedentes en Asia Occidental y el Golfo Pérsico.
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O acaso pensabas que Irán no se está rearmando en este tiempo.
Con todo, si viviera en los países del golfo pensaría en salir de allí cuanto antes
Coño, que tenemos allí al Emérito
El portaaviones USS George H.W. Bush navega frente a las costas de África mientras se dirige a Oriente Medio para incorporarse a la Operación Epic Fury, según dos funcionarios estadounidenses. La inusual ruta del Bush —navegando alrededor del Cuerno de África en lugar de atravesar el Mediterráneo— indica que el buque busca evitar el mar Rojo
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