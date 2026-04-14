EEUU inunda de armas Oriente Medio durante la “tregua“

El envío de hasta 11.000 toneladas de armamento en solo seis días triplica la ayuda militar enviada durante los meses de guerra abierta, apuntando a preparativos para una nueva ofensiva. Entre el 7 y el 12 de abril de 2026, el Ejército de Estados Unidos ha ejecutado una operación logística aérea sin precedentes en Asia Occidental y el Golfo Pérsico.