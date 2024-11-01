edición general
EEUU dice que la ambición de la UE de reducir la dependencia del gas estadounidense es “desafortunada” (ING)

El jefe de Energía de Donald Trump criticó a la UE por sugerir reducir su dependencia del gas natural licuado estadounidense. Chris Wright respondió a Dan Jørgensen, quien aludió a tensiones por Groenlandia. En la Agencia Internacional de la Energía, Wright negó que EEUU use la energía como arma y defendió sus exportaciones privadas. “Nunca hemos usado la energía como arma política. Nunca", dijo. También amenazó con salir del organismo por su agenda climática, aunque luego moderó el tono.

9 comentarios
Aguarrás #1 Aguarrás
Qué mala pata, dirán. Con lo del NordStream y aún no han aprendido... :roll:
#3 concentrado
En general, EEUU no quiere países independientes, con sus propios recursos. Lo que quiere son países admiradores, esclavos, amigos, siervos. Lo típico de las monarquías absolutas.
javibaz #2 javibaz
“Nunca hemos usado la energía como arma política. Nunca" y no se ha puesto ni rojo.
Cuñado #4 Cuñado
#2 "... y nunca lo volveremos a hacer".
javibaz #6 javibaz
#4 primero tienen que acabar con Cuba.
#7 Y_digo_yo
Hay que tenerla de cemento armado. Fuck EU, blow nordstream y tal, pero no es un arma política.
nemeame #5 nemeame
"Solo tienen que ver Venezuela o Irán, no usamos la energía como arma sino al revés, usamos las armas para obtener la energía... y gratis" :troll:
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
Puño de acero, mandíbula de cristal. Son el típico abusón que va repartiendo palizas y jodiendo al personal hasta que alguien les planta cara y les arrea un sopapo, entonces ahí, los usanitos se ponen a llorar.
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
¿Cómo que ambición de reducir?
¿NO ÉRAMOS VASALLOS? xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
