EEUU dice que la ambición de la UE de reducir la dependencia del gas estadounidense es “desafortunada” (ING)

El jefe de Energía de Donald Trump criticó a la UE por sugerir reducir su dependencia del gas natural licuado estadounidense. Chris Wright respondió a Dan Jørgensen, quien aludió a tensiones por Groenlandia. En la Agencia Internacional de la Energía, Wright negó que EEUU use la energía como arma y defendió sus exportaciones privadas. “Nunca hemos usado la energía como arma política. Nunca", dijo. También amenazó con salir del organismo por su agenda climática, aunque luego moderó el tono.