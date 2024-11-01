EEUU creía que China suspiraba por los H200 de Nvidia. La respuesta de Huawei: poner millones de sus propios chips sobre la mesa

La reciente autorización de Donald Trump para que NVIDIA exporte sus chips H200 a China a cambio de una comisión del 25% esconde una motivación mucho más urgente que la simple recaudación monetaria: el miedo. Según documentos de inteligencia revelados por Bloomberg, la Casa Blanca dio luz verde a la exportación tras concluir que Huawei está compitiendo más cerca de NVIDIA de lo que EEUU había reconocido. Las estimaciones se quedan cortas para lo que prepara el gigante chino.