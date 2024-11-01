edición general
EEUU creía que China suspiraba por los H200 de Nvidia. La respuesta de Huawei: poner millones de sus propios chips sobre la mesa

La reciente autorización de Donald Trump para que NVIDIA exporte sus chips H200 a China a cambio de una comisión del 25% esconde una motivación mucho más urgente que la simple recaudación monetaria: el miedo. Según documentos de inteligencia revelados por Bloomberg, la Casa Blanca dio luz verde a la exportación tras concluir que Huawei está compitiendo más cerca de NVIDIA de lo que EEUU había reconocido. Las estimaciones se quedan cortas para lo que prepara el gigante chino.

Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#9 Explica tu que tiene de malo.
Graco #13 Graco
#8 La diferencia es que los chinos meten la publi a pelo, mientras los Usanos nos la meten con vaselina, pero no hay gran diferencia de SO de unos y otros
rojo_separatista #1 rojo_separatista
Está relacionada con la qye llegó a porrada ayer, pero esta pone más émfasis en la capacidad de fabricación de sus propios chips de China.
LoboAsustado #11 LoboAsustado
En el propio articulo mencionan la clave de porque china SI va a comprar las H200, CUDA.
El dia que los fabricantes chinos saquen sus chips con soporte nativo de CUDA, se le acabo el cuento a nvidia.
Xtrem3 #18 Xtrem3
#9
 media
DrEvil #3 DrEvil
TACO!
#14 NoMeVeas *
Argumenta eso, si puedes.

Ah no, que me tiene en ignore... Pues nada...
AntiTankie #2 AntiTankie
Huawei sigue haciendo mierda, Harmony OS es una mierda pinchada en un palo
reivaj01 #4 reivaj01
#2 Cuando os ponéis a hablar con lenguaje técnico a algunos nos cuesta mucho entenderos.
pedrario #6 pedrario
#4 Viene a decir que el SO de Huawei es como el nuevo Windows11 :troll:
2 K 24
AntiTankie #8 AntiTankie
#4 os repetis como el ajo , el caso es que no podeis defender esa mierda llamada harmony OS
makinavaja #5 makinavaja
#2 Es dificil seguir todos tus argumentos, son demasiado profundos para un técnico medio... :-D :-D :-D
Xtrem3 #7 Xtrem3
#2 Creo que entiendo el mensaje, pero si desarrollas algo las ecuaciones 3 y 7 puedo confirmarlo.
AntiTankie #9 AntiTankie *
#7 xD xD xD xD venga campeón dinos que de buena es la mierda esa de Huawei
cenutrios_unidos #10 cenutrios_unidos
#2 Claro por eso mis dos CPDs tienen cabinas Huawei OceanStor y mis elementos de red son Huawei.

Se te nota hexjperto.
Ze7eN #17 Ze7eN
#10 Venía a decir lo propio. Y añado los switches. La calidad y el coste son muchísimo mejores que el de otras marcas más conocidas.
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#2 Mejor que las cagadas continuas de Microsft
