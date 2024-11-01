·
15
meneos
12
clics
EEUU controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo 'indefinido', según avisa el secretario de Energía estadounidense
El dinero obtenido por estas transacciones se depositará en cuentas controladas por Washington.
|
etiquetas
:
eeuu
,
venezuela
13
2
0
K
115
actualidad
29 comentarios
13
2
0
K
115
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#18
Leclercia_adecarboxylata
#15
Me fijo en los detalles y veo tu
1
K
40
#2
txillo
Ni disimulan, porque no les hace falta.
1
K
30
#23
chavi
#17
80 años de paz en Europa Occidental no son "80 años de paz mundial".
1
K
21
#26
Spirito
*
#23
De acuerdo contigo.
Desde que una célula se comió a otra hace miles de millones de años es algo natural de los seres vivos de la Tierra
La humanidad, en general, ha estado dándose de hostias en todo tiempo y lugar, pese a lo extraordinario nuestro de la conciencia y raciocinio.
El problema real ahora es que tenemos capacidad de que nos exterminen al 98%, aunque todo indica que también los que sobrevivan (los más ricos refugiados en búnkeres durante tres años o algo menos) pueden continuar con otra Humanidad a su antojo.
0
K
9
#27
chavi
#26
Consuélate pensando que se acabarán matando entre ellos en un ciclo sin fin hasta la desaparición del sol.
0
K
12
#29
Spirito
#27
Llevas razón. Tengamos paciencia.
Si eso, luego hablamos como les va de aquí a dos o tres mil años.
0
K
9
#6
manbobi
Antes se lo curraban más, y hacían powerpoints con camiones, y se juntaban en islas para escenificar el
robo de petróleo
reparto de democracia
1
K
20
#4
Leclercia_adecarboxylata
El otro dia un carterista me dijo lo mismo con mi cartera.
0
K
20
#15
Tiranoc
#4
¿Te dijo que EE. UU. controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo indefinido? Al menos intentó entablar una conversación actual mientras trabajaba en lo suyo
0
K
7
#25
YeahYa
#22
Sí, gritándoles muy fuerte. ¿Crees que este tio se irá si ahora Sánchez le pide que lo haga?
0
K
20
#28
chavi
#25
Pues mira, como mínimo se le pone en un apuro muy muy muy serio. Sería un país de la OTAN invadiendo otro, ya que la presencia militar no estaría autorizada.
0
K
12
#1
Spirito
¿Y quien es EEUU para decidir eso?
¿En serio se creen sus propias estafas?
1
K
18
#5
guillersk
#1
¿ Te acuerdas de aquello de "hay dos tipos de personas, los que tienen un arma cargada y lus que cavan, tu cavas" ?
Pues ellos son los del arma cargada
1
K
19
#11
Spirito
*
#5
Bueno, eso es muy relativo.
Casi cualquier pais o alguien con mucho dinero puede meter una bomba nuclear en una furgoneta o camioncillo en alguna gran ciudad de EEUU o en varias, y dejar EEUU arrasado por décadas.
Y, lo creas o no, es posible.
Como tan posible es una guerra civil y división de EEUU o, simplemente, ruina económica.
Por supuesto, ojalá nunca ocurra nada de eso, pero EEUU no es el no va más del mundo, ni por asomo.
1
K
29
#21
chavi
#11
Mientras no les afecte a ciertos grupos no pasa nada. Hasta te ayudarían....
Será por precedentes ..
0
K
12
#7
YeahYa
#1
Tenemos que salir ya de la conmoción por cada parida que hace Trump. Es un tirano global, y como tal actuará.
El será el narco, el que roba petróleo, territorios, y todo lo que le salga de los cojones. Hasta que alguien le pare...
2
K
41
#13
Spirito
*
#7
Asi es.
El problema es que no se puede parar a una potencia nuclear sin consecuencias para el resto del mundo.
Los chinos están construyendo fábricas (que no necesitan ni iluminación, ni calidad del aire, ni una temperatura de trabajo humano) y ciudades a cientos de metros bajo tierra y fabricando millones de robots de todo tipo (ya tienes más de dos millones bípedos)
En fin.
1
K
29
#14
YeahYa
#13
La esperanza que queda es que lo pare la democracia estadounidense y su propio pueblo. Si eso no pasa, estamos vendidisimos.
0
K
20
#17
Spirito
*
#14
No sabemos que pasará pero, sinceramente, tras 80 años de muy relativa paz mundial, y cierto diálogo gracias a la ONU como lugar de encuentro entre líderes, me parece que ahora estamos encaminándonos hacia la selva, hacia la ley del más fuerte y más canalla... y esto pone en grave peligro a la inmensísima mayoría de la Humanidad, o a lo que se entiende como Humanidad.
Esperemos que los estúpidos de remate, los ambiciosos locos, los psicópatas, narcisistas, sociópatas... con mucho poder sean parados de algún modo, aunque no sé cómo.
Es algo inaudito lo que estamos viviendo, y ya no digo histórico porque igual después de todo no haya más historia para la Humanidad.
0
K
9
#22
chavi
#14
No. Eso no va a pasar.
O nos organizamos y hacemos frente o a cagar.
Hay que empezar por expulsar el ejercito de USA de nuestro territorio.
0
K
12
#10
Verdaderofalso
*
#1
el faro de occidente, la democracia más antigua del mundo, la tierra de la libertad…
Menudos slogans nos colaron
3
K
50
#12
Spirito
#10
Yo fui uno de los que me lo creí y aún más con las pelis tan maravillosas aquellas.
Pero la realidad es muy distinta a las pelis y a la propaganda yanqui ya manida.
0
K
9
#24
chavi
#10
A algunos...
0
K
12
#20
chavi
#1
El dueño amo y señor.
Chupa y calla
0
K
12
#19
chavi
De controlar nada. EEUU venderá directamente el petroleo de Venezuela.
Lo ha robado (si le dejan, claro...)
0
K
12
#9
omega7767
y lo más importante para EEUU, evitarán el narcotráfico
0
K
10
#3
guillersk
Por sus cojones morenos y ole!
0
K
10
#8
comadrejo
*
Estamos recibiendo una "master class" en piratería y saqueo.
Después de esto el que no saquea es porque no quiere o no puede.
0
K
10
#16
bacilo
La especia debe fluir. Lo ha dicho el emperador Trumpkonen.
0
K
7
Ver toda la conversación (
29
comentarios)
