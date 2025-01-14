EEUU ataca 2 lanchas en el Pacífico que supuestamente llevaban drogas y mata a 5 personas

Las fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaron su noveno ataque contra una embarcación que presuntamente llevaba drogas y mató a tres personas que iban a bordo mientras navegaba en aguas del océano Pacífico, informó el miércoles el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. El ataque del miércoles se suma a otro ataque realizado el martes por la noche, también en el Pacífico oriental, con el que mató a dos personas, señaló Hegseth.
Puede que fueran narcos, puede que no, pero aun en el caso de que lo fueran lo que haría un estado democrático sería capturarlos y ponerlos delante de un juez para determinarlo, no asesinarlos en medio del mar.
