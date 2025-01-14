edición general
EEUU ataca 2 lanchas en el Pacífico que supuestamente llevaban drogas y mata a 5 personas

Las fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaron su noveno ataque contra una embarcación que presuntamente llevaba drogas y mató a tres personas que iban a bordo mientras navegaba en aguas del océano Pacífico, informó el miércoles el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. El ataque del miércoles se suma a otro ataque realizado el martes por la noche, también en el Pacífico oriental, con el que mató a dos personas, señaló Hegseth.

karakol #3 karakol
Estado de derecho, el que tengo aquí colgado.

Puede que fueran narcos, puede que no, pero aun en el caso de que lo fueran lo que haría un estado democrático sería capturarlos y ponerlos delante de un juez para determinarlo, no asesinarlos en medio del mar.
javibaz #2 javibaz
Se dice asesina.
Tras esta acción mañana no hay droga en EE.UU y cada vez se parece más a una sociedad como Flanders de los Simpsons imaginó.
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Igual el resto de países deberiamos de hacer lo mismo con los traficantes de armas, hace nada salió una noticia de un buque de traficantes que iba a pasar por el Estrecho.
#5 Claro, que todos los países disparenos contra cualquier barco que nos parezca sospechoso, ¿qué podría salir mal? :palm:
#5 Supongo que el Juan Sebastian el Gramo llevaría ahora varios años hundido con esa lógica.
www.infobae.com/espana/2025/01/14/el-misterio-sin-resolver-del-elcano-
leader #11 leader
#5 Desde luego, en materia de lucha contra la droga, tenemos mucho que aprender de los usanos, sí... :shit:
TonyStark #1 TonyStark
los nuevos piratas, los ingleses deben estar jodidos viendo su título peligrar
Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca
¡Ya han salvado a EEUU del malvado imperio del fentanilo!
Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Que lo intenten en el estrecho, se iban a quedar sin misiles
Rogue #13 Rogue
Negros, latinos, gitanos, magrebíes, rumanos... deben estar todos acojonados con ese "supuestamente".
#9 enterum
Raro que no hayan dicho nada de terroristas.
#8 vitomarbela
Dignos sucesores de sus antepasados piratas.
