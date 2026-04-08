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EE UU veta la entrada a un alumno iraní de 14 años que iba a la ONU a representar a la Comunidad de Madrid en un proyecto educativo

EE UU veta la entrada a un alumno iraní de 14 años que iba a la ONU a representar a la Comunidad de Madrid en un proyecto educativo

El país norteamericano alega “protección de terroristas extranjeros” para denegar el acceso

| etiquetas: irán , eeuu , españa , educación , onu , madrid
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
manbobi #2 manbobi
Los mejores supuestos terroristas adolescentes iranies, los de Madrid
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Tkachenko #1 Tkachenko
Seguro que la tarada pone el grito en el cielo inmediatamente ¬¬
2 K 56
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#1 Debe de ser un niño soldado de esos que decía alguno por aquí.
3 K 62
ingenierodepalillos #11 ingenierodepalillos
#7 Pues un aplauso al soldador, porque no se le ve ni un poro a los cordones.
4 K 52
rogerius #12 rogerius *
#7 Seguro que el chaval llevaba un misil con ojiva nuclear en el bolsillo y un bocadillo en la mochila. De humus y rábano. Imperdonable.
1 K 30
jonolulu #4 jonolulu
No sé a qué espera la ONU para trasladar su sede
4 K 42
#6 CuiProdestHocBellum
Un niño de 14 años... Acusado de terrorista. A ver si revisan esos listados... Estan dejando entrar a Ayuso cada dos por tres, y lleva a sus espaldas 7291 muertos...
2 K 36
Mikhail #13 Mikhail
#6 IstheHell lo dice de niños de 2 años y menos. :ffu:
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karakol #5 karakol
Tendríamos que reubicar la sede de la ONU en algún país del Primer Mundo, preferiblemente democrático y dejar que ese shithole country languidezca entre estertores.
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pedrobotero #10 pedrobotero *
Que la frutera va a culpar al perro ni cotiza...
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#3 concentrado
Supongo que Ayuso saldrá rápida en defensa de, de, de,.... vale lo dejo.
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elgranpilaf #9 elgranpilaf
#3 De Trump
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#8 noopino
Haber cuando empezamos a usar la misma barra de medir para EEUU...
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klabervk #14 klabervk
EEUU está dejando de financiar a la ONU y no para de boikotearla.

Deberían de cambiar todas las sedes que estén en EEUU.
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menéame