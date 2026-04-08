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EE UU veta la entrada a un alumno iraní de 14 años que iba a la ONU a representar a la Comunidad de Madrid en un proyecto educativo
El país norteamericano alega “protección de terroristas extranjeros” para denegar el acceso
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#2
manbobi
Los mejores supuestos terroristas adolescentes iranies, los de Madrid
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#1
Tkachenko
Seguro que la tarada pone el grito en el cielo inmediatamente
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#7
MiguelDeUnamano
#1
Debe de ser un niño soldado de esos que decía alguno por aquí.
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#11
ingenierodepalillos
#7
Pues un aplauso al soldador, porque no se le ve ni un poro a los cordones.
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#12
rogerius
*
#7
Seguro que el chaval llevaba un misil con ojiva nuclear en el bolsillo y un bocadillo en la mochila. De humus y rábano. Imperdonable.
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#4
jonolulu
No sé a qué espera la ONU para trasladar su sede
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#6
CuiProdestHocBellum
Un niño de 14 años... Acusado de terrorista. A ver si revisan esos listados... Estan dejando entrar a Ayuso cada dos por tres, y lleva a sus espaldas 7291 muertos...
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#13
Mikhail
#6
IstheHell lo dice de niños de 2 años y menos.
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#5
karakol
Tendríamos que reubicar la sede de la ONU en algún país del Primer Mundo, preferiblemente democrático y dejar que ese shithole country languidezca entre estertores.
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#10
pedrobotero
*
Que la frutera va a culpar al perro ni cotiza...
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#3
concentrado
Supongo que Ayuso saldrá rápida en defensa de, de, de,.... vale lo dejo.
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#9
elgranpilaf
#3
De Trump
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#8
noopino
Haber cuando empezamos a usar la misma barra de medir para EEUU...
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#14
klabervk
EEUU está dejando de financiar a la ONU y no para de boikotearla.
Deberían de cambiar todas las sedes que estén en EEUU.
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Deberían de cambiar todas las sedes que estén en EEUU.